    首頁 > 政治

    鄭麗文談228惹議！吳欣岱轟：別踐踏台灣人的歷史傷痛

    2026/02/27 15:00 記者林哲遠／台北報導
    台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱。（記者林哲遠攝）

    台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱。（記者林哲遠攝）

    明日為二二八事件79週年，國民黨主席鄭麗文今日談228事件時，矢口不提蔣介石政府責任，更指控228已淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱。對此，台灣基進港湖議員參選人吳欣岱今出席「228・0記憶相依，抵抗侵奪」紀念行動受訪時痛批，真正的恥辱是台灣至今仍有並非忠於台灣的政黨，與試圖侵略台灣的中國裡應外合，請鄭麗文不要踐踏台灣人的歷史傷痛。

    吳欣岱接受本報訪問時直言，真正的恥辱是享受著台灣民主前輩流血換來的民主自由，今天卻反過來利用民主的漏洞，替歷史上的屠夫洗白；真正的恥辱，是台灣至今仍有並非忠於台灣的政黨，與試圖侵略台灣的中國裡應外合。

    吳欣岱批評，真正的恥辱是轉型正義幾十年後的現在，加害者的角色仍然空白，沒有任何人為過去造成的創傷承擔責任。

    她強調，台灣人堅持追求轉型正義，是為了讓我們的共同體有真正團結的一天，請鄭麗文不要再利用台灣人共同的創傷去做政治操作、挑起社會對立，踐踏台灣人的歷史傷痛。

