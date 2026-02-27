為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文控228是政治工具 鄭南榕之女籲國民黨誠實面對錯誤

    2026/02/27 14:39 記者林哲遠／台北報導
    鄭南榕女兒鄭竹梅。（記者林哲遠攝）

    鄭南榕女兒鄭竹梅。（記者林哲遠攝）

    明日為二二八事件79周年，鄭南榕基金會等團體今日發起第十次「228・0記憶相依，抵抗侵奪」79周年紀念行動。針對國民黨主席鄭麗文上午談228事件時，矢口不提蔣介石政府責任，更指控228已淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱，鄭南榕女兒鄭竹梅表示，相信歷史會去評價鄭麗文此刻的回答，希望她能誠實面對，理解台灣的過去。

    鄭南榕基金會等超過70個民間團體與自發參與民眾今日共同發起第十次「228・0記憶相依，抵抗侵奪」79周年紀念行動。透過走上街頭的方式，重新面對二二八歷史記憶，呼籲社會持續推動轉型正義，並思考當代台灣民主所面臨的挑戰。

    鄭竹梅受訪時指出，每一個政治人物都要面對選民的質問，以及他們是站在什麼樣的位子去回答這些問題，呼籲中國國民黨的政治人物應誠心地去理解所有台灣的過去，現在有很多有關台灣史的書籍，若還不了解，歡迎大家一起來讀書。

    「我相信人性的善良！」鄭竹梅呼籲，各黨派的政治人物請秉持著善良、正義的心去理解台灣的過去並且做出選擇。

    媒體追問，是否會認為鄭麗文需要「民主補課」嗎？鄭竹梅說，相信國民黨選民會更清楚，也呼籲中國國民黨可以誠實面對自己過去所犯下的錯誤及行為。

