    首頁 > 政治

    賴苡任否認出賣同志稱爭議源於抨擊藍營中央 許立丕籲中央勿輕輕放下

    2026/02/27 14:08 記者甘孟霖／台北報導
    賴苡任。（資料照）

    國民黨台北市議員擬參選人賴苡任日前被同黨里長許立丕以「抓耙子」、損害黨譽為由檢舉，建請開除，昨（26日）國民黨北市考紀會認定，賴苡任毀損黨譽，但案件複雜，提請黨中央定奪。賴苡任今說，市黨部請中央去檢視他過往在媒體的公開發言，應該是認定有「抨擊中央」的行為，而不是「出賣同志」。許立丕說，對北市考紀會將定奪權交給中央有點遺憾，但表示尊重，也呼籲黨中央考紀會應儘快秉公給予賴苡任黨紀處分，絕不能輕輕放下。

    賴苡任臉書發文說，昨下午他到市黨部紀律委員會說明，前後大約論述了50分鐘，詳盡的將「九大罪狀」逐一解釋及說明了，所有事情的來龍去脈及真相，過程中完整交代人、事、時、地、物，感謝黨部讓他充分說明。

    他強調所說的內幕都是一五一十，知無不言，並且是首度說出來。而對於黨部的處分，他認為市黨部請中央去檢視他過往在媒體的公開發言，應該是認定他有「抨擊中央」的行為，而不是「出賣同志」，從檢舉函中找到屬於「抨擊中央」的行為，應該是他曾經說了一句：「熟悉的國民黨」。

    他說，未來如果還需要進一步說明，會朝這個方向準備相關證據，感謝台北市黨部，願意花時間讓他解釋。

    許立丕說，感謝考紀會認同他所提出的檢舉，並給予公正且明快的處理，這也證明所有檢舉內容都是有憑有據，賴苡任是實打實的違紀。雖然台北市考紀會將最後的處分交給黨中央，他予以尊重，這或許有點遺撼，但至少已經守住正義的底線，還給受傷同志最基本的公道，「這沒有私怨，只有黨的大是大非的問題」。

    許立丕呼籲，黨中央考紀會應僅快秉公給予賴苡任黨紀處分，絕不能重重舉起卻輕輕放下，甚至最後是不了了之，鄉愿只會讓國民黨離心離德，和稀泥更無法換來團結與正義，這一次，請黨中央為黨的利益與聲譽，勇敢無懼。

