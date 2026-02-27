為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    雲林228紀念追思 張麗善籲國人團結守護自由民主和平

    2026/02/27 13:50 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣府在古坑228紀念公園舉辦228事件79週年紀念追思活動，與會者一起插上和平祈念風輪。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府今（27）日在古坑鄉228紀念公園舉辦228事件79週年紀念追思活動，縣長張麗善與出席人員一起為受難者默哀追禱，她也呼籲台灣人民要團結一心，懷抱自由、寬容、愛台灣的信念，守護得來不易的自由、民主與和平。

    紀念追思活動由台灣基督長老教會嘉義中會副議長徐鈺定牧師帶領與會者為受難者默哀追禱，並敲響和平鐘、插上和平祈念風輪，祈求台灣平安、世界和平。

    張麗善表示，228事件是台灣近代史上難以抹滅的傷痛，今天紀念追思活動不只是悼念所有受難者，更希望能撫慰受難者家屬面對至親逝去的傷痛，喚起大眾對這段歷史的關心及正視歷史，從中學習以愛與寬容化解仇恨，撫平歷史傷痛。

    張麗善說，目前國際上烏俄戰爭、以巴衝突、緬甸內戰讓人怵目驚心，藉228紀念追思除緬懷外，更希望世界和平、中華民國能夠屹立不搖，在國際上有立足空間，在互惠原則、民主法治堅持之下，享有平等對待的權利。

    張麗善指出，先賢先烈為民主自由犧牲，生活在這片土地上的每一個人都應省思更加珍惜，跨越族群、省籍、語言、種族的隔閡，用愛與包容跟關懷，共同為台灣的未來而努力。

    縣府民政處長蕭德恕表示，為表達對228事件受難者深切追思，明天2月28日下午2點28分，不限地點與形式民眾也可以就地默哀1分鐘。

    雲林縣府在古坑228紀念公園舉辦228事件79週年紀念追思活動，與會者敲響和平鐘。（記者黃淑莉攝）

