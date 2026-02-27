蘇巧慧PO與鄭麗君合照：過去立院好戰友 未來為台灣一起努力

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，她和鄭麗君認識已久，過去是立法院好戰友，未來為了台灣一起努力，一起加油。（記者翁聿煌攝）

民進黨今年底台北市長由誰出戰爭取連任的蔣萬安，至今未宣布，代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧，26日晚間PO出一張跟行政院副院長鄭麗君的合照，說不解釋，被外界解讀希望雙北連線，蘇巧慧今天受訪表示，她和鄭麗君認識已久，過去是立法院好戰友，未來為了台灣一起努力，一起加油。

蘇巧慧今天參加三峽國際青年商會在長福巖清水師廟前舉辦的元宵謎親子活動，她指出，鄭麗君在這段時間帶著台灣的談判團隊，為維繫台灣的競爭優勢，和美國不斷地磋商，最後也有不錯的成果，大家都覺得非常高興，為她加油，也感謝整個談判團隊，未來為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧也被問到黨內最新民調已經逆轉台北市副市長李四川，蘇巧慧回應，她在過年前夕還有年節期間，走訪30幾場的市場和30多間廟宇，看到不分年齡、不分黨派，越來越多的民眾站出來給她鼓勵、為她加油，同時團隊也推出6大福利政見，在社群網路上面發表一支又一支的政績影片，「會做事、做對事」向大家報告過去10年的成績。

蘇巧慧表示，就是這樣一步一腳印的努力，還有向大家報告過去成績和未來願景的態度，有這麼多人願意肯定她，她非常感謝，所以各項民調，她都會認真參考。

媒體問今天四叉貓再爆料李四川的土地與惡霸弟弟公司地址一樣，蘇巧慧表示，小琉球垃圾清運業者恐嚇案，這件事情是檢察官主動偵辦、法院收押，檢察官具體求刑才爆發出來，她也都是看到新聞報導才知道，至於李四川對於他弟弟，去恐嚇垃圾業者，造成小琉球的垃圾堆積如山，這件事情李四川知不知情，他的弟弟有沒有藉端藉勢，她無從得知，也從來沒有評論。

蘇巧慧說，不過屏東人過去對於前縣長伍澤元、前議長鄭太吉這種恐嚇威脅民眾的暴力事件深惡痛絕，相信大家都希望司法能夠嚴加查辦這一類的事件，她的態度也和大家一樣。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左四）與土城三鶯區黨籍議員參選人同台。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法