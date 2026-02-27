蔣萬安育兒減工時政策 綠營曝細節：僅330人能申請

台北市長蔣萬安拍板「育兒減少工時」政策。（資料照）

台北市長蔣萬安宣布，針對設籍北市且育有12歲以下子女的家長，3月起試辦「育兒減少工時計畫」，每日可彈性減少1小時工時且薪資不減。對此，民進黨新聞部副主任黃子一分析3項具體細節，質疑該政策僅330人、萬分之三的公司能申請，且只給企業2個工作天應變，「完全沒有配套，先喊先贏、非常不負責任！」

據台北市政府規劃，凡登記於台北市的事業單位，若員工有親自接送12歲以下子女的需求，不論是送托立案機構或就讀國小，皆可申請每日彈性減少1小時工時，延後上班或提早下班皆可，而且薪資不減，市府將補助減少工時所對應的八成薪資。

「政策如果沒有配套，就跟做夢一樣，根本就是一場空。」黃子一透過臉書撰文表示，他個人覺得這幾次蔣萬安推的政策立意都很好，無論是無菸城市、或是爸媽可以提早一小時下班。但是，如果這些政策沒有配套，其實真的很奸詐，只是在博取好感，但所有事情都不會有改變，反而造成對立，越搞越糟。

黃子一說明，新手爸媽提早一小時下班，聽起來好棒，降低少子化、職場育嬰友善，但仔細來看細節。首先，蔣萬安只編了550萬元，每人補助最多1.5萬元，所以今年全台北市只有330人能申請。請問這330位幸運兒是誰？其他的爸媽為什麼不能申請？為什麼一個好的政策只能有330位爸媽能申請？

​黃子一進一步質疑，其次，每間公司上限只能補助10萬，所以全台北市只有55間公司能申請，截至2025年第1季，台北市公司登記現有家數約為18萬1023家，這個政策可以使用的公司數不到萬分之三，到底是什麼鬼？

第三，黃子一續指，公布的手法很粗糙，2月25日宣佈，就要3月1日上路。這是帶狀的減少工時，雇主要固定找得到人來頂這一小時，這不是容易的事；更何況只給企業兩個工作天可以處理應變，是要多請人嗎？公司的財源怎麼編？雇主如果來不及找，提早下班的爸媽們，他們的工作是要其他同事幫忙嗎？

​黃子一並強調，整個政策完全沒有討論、完全沒有配套，只有先喊先贏，非常不負責任。

