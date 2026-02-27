宜蘭綠營新春團拜 林國漳哽咽盼重現「宜蘭光榮感」

宜蘭綠營新春團拜，縣長參選人林國漳哽咽盼重現「宜蘭光榮感」。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，縣長參選人林國漳致詞時幾度哽咽，表示希望在他承擔下，重現「宜蘭的光榮感」；藍營則預計3月2日在縣黨部舉辦團拜活動，黨主席鄭麗文將與2月28日初選民調出線的縣長參選人同框，說明新年度黨務發展及選戰策略。

宜蘭綠營上百名支持者，今天齊聚縣議會團拜，縣長參選人林國漳、立委陳俊宇、政務次長黃玲娜及縣黨部主委邱嘉進等人，和各黨公職參選人均到場，象徵地方大團結，攜手打贏今年選戰。

邱嘉進說，去年徵召林國漳後，地方已做好準備，除提高曝光度、知名度，未來競選團隊還會下鄉，同時帶著所有黨公職參選人，展現團結氣勢，希望栽培更多人才投入公共事務，延續民主種苗。

在總統賴清德等人勸進下，身披縣長戰袍的林國漳，今天上台侃侃而談，強調自己黨齡最淺「才3個月」，但能參選縣長，是他的光榮也是使命，這幾年宜蘭看不到光榮感，要重塑不只是他要當選縣長，其他「小雞」也要跟著上岸。

林國漳也提到政治恩師前縣長陳定南，表示他沒有陳定南的優秀與專業，謝謝大家給信心，讓他相信會做得跟民主前輩一樣好，並坦言縣長職務對他來說沒有吸引力，但要讓宜蘭更光榮、更幸福，一定要贏回宜蘭縣長。

台灣民眾黨宜蘭縣黨部已於2月25日舉行新春團拜。國民黨宜蘭縣黨部則預計3月2日舉辦，由於2月28日黨中央將公布立委吳宗憲、議長張勝德爭取宜蘭縣長初選民調結果，屆時黨主席鄭麗文將與出線人選同台。

民進黨宜蘭縣黨部舉行新春團拜，縣長參選人林國漳及各黨公職參選人均出席。（記者王峻祺攝）

宜蘭綠營上百名支持者，齊聚縣議會團拜，象徵地方大團結，攜手打贏今年選戰。（記者王峻祺攝）

身披宜蘭縣長戰袍的林國漳，強調自己黨齡最淺「才3個月」，但能參選縣長，是他的光榮也是使命。（記者王峻祺攝）

