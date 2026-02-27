出手報復！ 國台辦：依規查處在中國經商的劉世芳外甥

有親中港媒報導稱，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利且為她提供政治獻金。（資料照）

親中港媒「大公報」今（27）日報導稱，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利且為她提供政治獻金。中國國台辦隨即發出新聞稿回應表示，正在依法依規查處相關問題，更稱決不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人，一邊在中國賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。

劉世芳多次處理中配議題，還把言行爭議的中配驅逐出境，中國國台辦2025年3月26把劉世芳被列為「台獨打手幫兇」，2026年1月7日被列為「台獨頑固分子」，國台辦當時說，將限制劉世芳的關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，「絕不允許其關聯企業和金主在中國謀利」。陸委會當時批評，中共企圖把個案「內國刑事犯罪化」，一切作法都是無效的拙劣伎倆。

請繼續往下閱讀...

親中港媒「大公報」今日以「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為題，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在中國分別投資江西、廣東、雲南等地三家公司。

其中，江西某公司經營情況良好，2025年實現營業收入人民幣2.95億元，現有員工130餘人，公司在稅收、發展補貼等方面多次享受優惠政策，累計金額近10萬元，顏文群在該公司擔任董事長。

報導還說，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次到過中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法