「228自由路上藝術節」開跑 談轉型正義提到賈永婕、李貞秀、江啟臣

228和平紀念日前夕，自由路上藝術節今天正式開跑，眾人將紫羅蘭色花朵貼上台灣地圖，盼讓民主自由價值遍地開花。（記者蔡淑媛攝）

明天是228和平紀念日！自由路上藝術節今天正式開跑，已經邁入第8年，活動將近3個月，從228紀念日、407省論自由日，到519實施戒嚴後的「白色恐怖記憶日」，今年以「未竟枝葉」為主題，象徵轉型正義尚未完成，立委何欣純也到場表示，台灣人不能遺忘的歷史記憶，自由民主得來不易，是我們共同追求、守護的價值。

自由路上藝術節是中台灣唯一訴求轉型正義的藝術節，邀請民眾參與台灣民主轉型與人權受追歷史的藝文活動，了解民主自由的珍貴；今年與會來賓包括史明教育基金會董事長黃敏紅、杜聰明博士獎學基金會董事長杜武青、中央書局董事長林承俊等人一起將紫羅蘭色花朵貼上台灣地圖，讓民主自由價值遍地開花。

好民文化行動協會理事長林芳如表示，現在的台灣面臨危機四伏的民主、搖搖欲墜的轉型正義；並特別提及101董事長賈永婕、民眾黨李貞秀、以及立法院國民黨籍副院長江啟臣。

林芳如說，賈永婕是被迫失憶的台灣百合，很慶幸能在民主台灣進行補課找回歷史記憶，並且追求歷史正義，不讓悲劇再現；李貞秀進入立法院進行質詢，可能索資給威脅台海和平的中共政府；江啟臣家族有政治受難者，他卻從不提起，身為民選立委，若連家族受難者的名稱都不敢提起，未來如何承擔政府該做的轉型正義責任。

以台灣白色恐怖為背景的電影「大濛」票房破億，林芳問「大濛退了嗎？」如果大家不願意面對心中的小警總，甚至被中共這個大警總控制，大濛不會退散，甚至黑暗會來臨，這是好民抹續投入台灣主體性建構的目標。

今年自由路上藝術節活動多元，歷史走讀、讀書會、互動工作坊、展覽、兒童戲劇與音樂節等活動，今天下由台灣史學家、台北教育大學名譽教授李筱峰以「圖證228事件」為題，以諸多照片史料佐證，談論二二八事件歷史，並思考重要的問題。

自由路上將於228連假分別舉辦「武裝起義護台中」、「谷中文化城的消逝」兩個主題的台中舊城走讀活動；3月份舉辦兩場讀書會，一起閱讀《陳澄波密碼》、《轉型正義之路》；也將與木有枝劇場工作室攜手合作，帶來情境式的互動工作坊《救星製造》；三月底兩日活動《跨越世代的修復與對話：政治暴力創傷知情教育營》。

4、五5月有自由路上音樂節X人權市集、彼一仙獨裁者～威權象徵主題影展、《鰇魚糜e滋味》兒童戲劇，以及各式校園活動。

