新丁粄節藍營姐弟同台 楊瓊瓔、江啟臣：常碰面不尷尬

立法院副院長江啟臣（右二），與立委楊瓊瓔（左三）參加新丁粄節開幕。（記者張軒哲攝）

元宵節將至，「2026台中東勢新丁粄節」今（27）日登場，上午開幕活動，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與民進黨台中市長參選人立委何欣純相繼到場，未來台中市長人選同台較勁，媒體詢問江與楊見面是否會尷尬，兩人皆稱「不會啦！跑活動常會碰面。」何欣純活動結束趕到，媒體詢問是否刻意避開江、楊，何欣純說，是因為西屯行程延誤抵達。

今日新丁粄節活動，江啟臣在踩街就抵達現場，楊瓊瓔抵達時，有先與江啟臣握手，兩人相鄰而坐，寒暄兩句，江啟臣上台致詞，開幕表演結束後，江啟臣、楊瓊瓔與台中市客委會主委江俊龍等人，一起切開超大新丁粄，象徵活動開跑。

媒體提問，現在已經馬年了，國民黨的人選仍未底定，認為是否會影響選情嗎？江啟臣表示，謝謝大家關心，會繼續努力，最重要的還是人民的選擇，不管過程如何，最後都是由人民來做決定。現階段最重要的工作，就是爭取市民與民眾的支持。至於黨內的民主程序，黨有黨的機制，就交由黨來處理，不必過度憂心，最重要的是把市民交代的事情做好，以人為本，把題目一項一項完成，這才是現在最有效、也最重要的事。

楊瓊瓔說，跟江啟臣同台不會尷尬，本來就是老戰友，一起為台中加油。

針對今日下午國民黨主席鄭麗文到訪台中，楊瓊瓔說，鄭主席有通知，會到場參加；至於江啟臣表示，因為今天自己行程滿檔，有可能也會遇到鄭主席。

立委何欣純（中）參加新丁粄節。（記者張軒哲攝）

