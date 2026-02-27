為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨南市黨部追思228 郭國文：追求歷史真相才能和解共生

    2026/02/27 13:09 記者楊金城／台南報導
    眾人獻花追思228事件。（民進黨南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部今天（27日）在佳里中山公園吳新榮紀念廣場舉辦228事件79週年追思紀念活動，邀請受難者家屬站出來與民眾一同紀念，要讓更多人了解台南這塊土地過去發生的歷史，盼更多人得到啟發，保障人權、捍衛民主自由。

    市黨部主委郭國文說，轉型正義從電影「大濛」獲得好評，到「世紀血案」的拍片爭議中，228事件到軍事戒嚴、白色恐怖，在許多台灣人心目中恐怕只是數字，仍有許多歷史知識需要補齊，如同台北101董事長賈永婕自陳台灣歷史要補課重修一樣。意識形態需要放下，社會得知歷史真相，和解共生才有可能實現。

    受難者家屬代表包括王克雄、吳南河、吳柏青、陳華祝、廖翌朱、黃瓊儀、李娟娟等人都到追思現場，王克雄博士、吳柏青醫師致詞時，懷念先人，細數往事，與現場民眾同悲，呼籲莫忘威權時期的人權迫害。郭國文認為228事件紀念不僅是政府儀式，各地民間舉辦相關活動益發凸顯意義。

    郭國文說，在轉型正義過程中，昔日威權政府對歷史的改寫、有心人趁機竄改歷史，加上現今假訊息與人工智慧AI生成各種內容，以假亂真，混淆史料也層出不窮，在台灣社會族群團結過程中，需要更多「真人」出來為台灣發聲，抵抗網路世界「機器人」的錯假訊息。

    郭國文也說，國安局將戒嚴時期5萬1133件政治檔案全數解密，後續送交國發會，他作為國會議員，將要求中央機關儘速解密檔案還原歷史真相，轉型正義才能持續進行。

    民進黨台南市黨部今天（27日）在佳里中山公園吳新榮紀念廣場舉辦228事件79週年追思紀念活動，獻上台灣百合花追思。（民進黨南市黨部提供）

    民進黨台南市黨部今天（27日）在佳里中山公園吳新榮紀念廣場舉辦228事件79週年追思紀念，表達追求歷史真相。（民進黨南市黨部提供）

