法參議員籲政府助台抗中！官員重申台海航行自由 外交部致謝

針對法國外交部歐洲事務權理部長哈達德（Benjamin Haddad）本（2）月25日在法國參議院重申，法國將持續捍衛台海航行自由，並將維護印太地區和平列為優先要務，外交部今（27）日對此表達誠摯感謝，強調台灣將持續與法國等民主國家緊密合作，共同維護台海和平與穩定。

法國參議院友台小組副主席德維薩（Brigitte Devésa）25日就台海安全議題發言指出，台灣長期遭受中國全方位威脅，若台海發生重大危機，勢必對歐洲經濟產生嚴重影響。德維薩強調，面對中國不斷施壓威脅民主台灣，歐洲應審慎省思因應之道，並強烈籲請法國政府及歐盟協助台灣對抗中國帝國主義。

對此，哈達德回應表示，法國是印太地區實質存在並積極參與的強權，過去曾與美國、英國等國海軍在台灣海峽及南海執行巡弋任務，以實際行動捍衛航行自由。他強調，法國未來將持續與歐洲其他夥伴國家合作，將維護印太地區的集體安全與和平視為優先要務。

外交部長林佳龍對此表示，誠摯感謝法國持續關注印太地區及台海的和平穩定。林佳龍指出，法國是與台灣共享民主、自由及法治等普世價值的理念相近夥伴，對印太地區的和平與穩定扮演重要角色。

外交部重申，台灣將持續與法國等民主陣營國家緊密合作，以具體行動維護台海和平與穩定，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太地區乃至於全球的安全與繁榮。

