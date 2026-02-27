為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    二二八79週年紀念追思 受難者施芳井之女代表致詞

    2026/02/27 13:00 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安依循往例，在明（28）日出席紀念追思會，並與受難者家屬一同獻花給致敬，並由二二八受難者施芳井之女施淑娟代表致詞。圖為台北二二八紀念館。（北市文化局提供）

    二二八紀念日今年適逢事件79週年，台北市文化局辦理系列紀念活動，台北市長蔣萬安依循往例，在明（28）日出席紀念追思會，並與受難者家屬一同獻花給致敬，並由二二八受難者施芳井之女施淑娟代表致詞。今年紀念追思會以「台灣思想起。和聲共融」為主軸，向受難者默哀致敬，擁抱台灣歷史上深刻的刻痕。

    適逢二二八事件79周年，今（27）日啟動系列紀念活動，台北市中山堂下午舉辦《台灣思想起 和聲共融》紀念音樂會，邀請TAIWANBRASS、台北弦樂重奏團，用溫柔的歌聲、音符撫平歷史的傷痕，擁抱和平。

    明天追思紀念會將由松山國小合唱團演出，隨後敲響和平鐘，全體一同默哀，再由蔣萬安市長及受難者家屬代表獻花致敬，二二八受難者施芳井之女施淑娟將代表致詞。

    台北二二八紀念館館長鍾瀚慧受訪表示，施芳井在二二八事件發生期間，擔任新竹縣警察局竹東分局巡官，由於不配合鎮暴清鄉行動，當時新竹縣警察局羅織「攜械支援暴民」罪名，將施芳井撤職並通緝，迫使他不得不改名、逃亡多年，2025年經由文化局等單位協力，共同幫助施芳井家屬將父親改回原名，其女施淑娟也應允代表致詞。

    文化局表示，期望以和平、莊敬與溫馨的方式，使得同在福爾摩沙島上的你我，凝為一體，互助以愛，相待以誠，化仇恨於無形，肇和平於永恆，實現碑文所雋刻著的「天佑寶島，萬古長青」。

