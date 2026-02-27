國民黨宜蘭縣長初選民調 228上午黨中央揭曉

立委吳宗憲爭取國民黨宜蘭縣長黨內初選，積極掃街拜票。（立委吳宗憲團隊提供）

國民黨宜蘭縣長提名電話民調作業，訂於25日到27日共3天，不分區立委吳宗憲、議長張勝德2人，近日積極掃街爭取縣民認同，據了解2人支持度相當接近，今晚將會是重要關鍵，黨中央預計2月28日上午揭曉民調結果。

宜蘭縣長選舉藍營黨內初選今天進入最後階段，吳宗憲、張勝德卯足全力衝刺拉票，各自支持者也在許多通訊群組，瘋傳「唯一支持」圖卡及影片，這次共計2家民調公司作業，投入住家電話訪問。

請繼續往下閱讀...

2人民調方式，同意採對比及互比民調方式加總，其中各自與民進黨宜蘭縣長參選人林國漳對比占85％，2人互比占15％，雙方均派出觀察員。據悉，2人支持度呈現高度拉鋸狀態，最後加總民調支持度高者勝出，預計2月28日上午在黨中央對外公布。

吳宗憲臉書發文指出，民調將在今晚結束，也會在明天公布結果，不論輸贏，他認為最重要的是在過程中，讓全台灣人都看見宜蘭的好，堅持以君子之爭走完全程，跳脫紛亂的政治口水，很高興告訴大家「我履行承諾做到了」，並打從心底希望宜蘭更好、走出新路。

張勝德也在臉書提及，既然承擔公職，就要替宜蘭「撐起責任」，不管是爭取建設、監督縣政，還是第一時間為地方發聲，該衝的他一定衝在前面，該堅持的也一步都不退讓，現在初選民調就是關鍵一戰，已準備好承擔更大責任，帶著宜蘭繼續向前衝。

宜蘭縣議長張勝德勤跑基層，爭取選民認同，被誇親和力十足。（圖擷取自張勝德臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法