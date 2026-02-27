為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    行政院彙編轉型正義工具書 卓榮泰：歡迎更多人一起補課

    2026/02/27 12:48 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰表示，教育是轉型正義的重要支柱，政府會持續推動，歡迎更多人一起補課。（資料照，行政院提供）

    行政院長卓榮泰表示，教育是轉型正義的重要支柱，政府會持續推動，歡迎更多人一起補課。（資料照，行政院提供）

    明天是228事件79週年，行政院人權處2月出版「轉型正義相關法規及參考資料彙編」，期盼透過法規工具書，協助相關部會人員、轉型正義推手以及社會大眾更容易理解台灣轉型正義法制脈絡。行政院長卓榮泰表示，教育是轉型正義的重要支柱，政府會持續推動，歡迎更多人一起補課。

    行政院人權及轉型正義處昨在行政院會報告「扎根教育‧思辨民主 國家轉型正義教育推動成果」，卓榮泰指出，軍警、情報及外交、僑務等威權統治時期曾扮演重要角色的機關，請參考國際做法、系統性啟動機關本身的歷史探尋工作，協助還原歷史真相。

    「轉型正義相關法規及參考資料彙編」收錄促進轉型正義條例、開放應用政治檔案、平復國家不法、權利回復、處置威權象徵、保存不義遺址、照顧療癒政治暴力創傷、轉型正義教育、不當黨產、促進轉型正義基金等10類法規，同時包含聯合國轉型正義的核心精神整理，另也收錄各機關在實際推動轉型正義過程中，對法律適用與行政作業所作的重要說明與指引，有助理解制度如何在實務中運作。

    此外，「轉型正義相關法規及參考資料彙編」也納入「司法判解」，將與轉型正義相關的憲法解釋與判決，一併收錄威權統治時期與民主轉型過程中具關鍵影響的解釋文，協助大家從司法角度理解制度的形成、運作與轉變；並彙整過去專責機關所適用的法規，以及已修正或廢止的威權遺緒法規，作為制度演進的索引。

