為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀國籍爭議延燒！尚毅夫開砲：柯文哲敢問李貞秀是不是中國人？

    2026/02/27 15:38 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀國籍議題持續延燒，行政院昨通令各部會禁供李貞秀資料，行政院長卓榮泰將拒其質詢，民眾黨創黨主席柯文哲則嗆卓「敢說陸配是外國人，我們就讓李下來」，要政府別再炒作。對此，資深媒體人尚毅夫怒嗆，「我覺得柯文哲你夠種，你就直接問：『李貞秀現在是不是中國人？』你問這句話就好了，他有中華人民共和國國籍，他是不是中國人？」

    臉書粉專「MR.柯學先生」今轉發尚毅夫26日於《有話鏡來講》節目影片，尚毅夫坦言「我倒回來問你，柯文哲你答給我聽啊，其實這個沒有意義嘛，我覺得玩這種文字，真的沒有什麼太多的意義，要玩這文字意義，我們來玩嘛，李貞秀擁有中華人民共和國國籍，請問柯文哲，他是不是中華人民共和國的人民，我問你這一句話就好了，哪來這麼多廢話......我覺得文字遊戲真的玩得很讓人討厭」。

    網友看到影像後相繼留言，有人說「白×黨就是臭速仔黨。嘴臭不可聞」、「柯文哲整黨都是這種人，不足為奇，整天文字遊戲，遊走法律邊緣、講話講一半，為的就是要興風作浪，拿俏的想要左右撈，卑鄙惡毒」、「他不敢也不會回答」。

    民眾黨立委李貞秀（中）。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀（中）。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播