李貞秀國籍爭議延燒！尚毅夫開砲：柯文哲敢問李貞秀是不是中國人？

民眾黨立委李貞秀國籍議題持續延燒，行政院昨通令各部會禁供李貞秀資料，行政院長卓榮泰將拒其質詢，民眾黨創黨主席柯文哲則嗆卓「敢說陸配是外國人，我們就讓李下來」，要政府別再炒作。對此，資深媒體人尚毅夫怒嗆，「我覺得柯文哲你夠種，你就直接問：『李貞秀現在是不是中國人？』你問這句話就好了，他有中華人民共和國國籍，他是不是中國人？」

臉書粉專「MR.柯學先生」今轉發尚毅夫26日於《有話鏡來講》節目影片，尚毅夫坦言「我倒回來問你，柯文哲你答給我聽啊，其實這個沒有意義嘛，我覺得玩這種文字，真的沒有什麼太多的意義，要玩這文字意義，我們來玩嘛，李貞秀擁有中華人民共和國國籍，請問柯文哲，他是不是中華人民共和國的人民，我問你這一句話就好了，哪來這麼多廢話......我覺得文字遊戲真的玩得很讓人討厭」。

網友看到影像後相繼留言，有人說「白×黨就是臭速仔黨。嘴臭不可聞」、「柯文哲整黨都是這種人，不足為奇，整天文字遊戲，遊走法律邊緣、講話講一半，為的就是要興風作浪，拿俏的想要左右撈，卑鄙惡毒」、「他不敢也不會回答」。

