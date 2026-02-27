卓揆通令禁供李貞秀資料 吳思瑤籲民眾黨換人別跟民意對幹

立委吳思瑤指出，立法院不能逼迫行政院違法行政，她非常認同看到卓榮泰院長的宣示，也獲得社會一片叫好，這就是主流的社會民意。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，行政院院長卓榮泰昨已通令各部會禁向民眾黨立委李貞秀提供任何資料。民進黨立院黨團對此表示支持，並強調不管民眾黨或李貞秀給予各部會什麼壓力，執政團隊一定要捍守，要依法行政。

民進黨團書記長范雲表示，這也是行政院依法行政的唯一方式了，目前李貞秀並未完成退籍申請手續，所以未具備立委就職條件。解職權在立法院，遵守法律的義務在民眾黨，她要再一次呼籲韓國瑜院長跟黃國昌主席，不要違法亂紀、把國會變成法外之地。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，很遺憾立法院成為了「違法院」一直要包庇違法就職的李貞秀女士，立法院不能逼迫行政院來違法行政，她非常認同看到卓榮泰院長的宣示，也獲得社會一片叫好，這就是主流的社會民意。

吳思瑤強調，要當立法委員就是要守法、守憲，還沒當成立委就要來違法，社會當然無法接受，不管民眾黨或李貞秀給予各部會什麼壓力，執政團隊一定要悍守，要依法行政。

針對民眾黨，吳思瑤直言，該起爭議就是源於民眾黨，當時就不應去提名一位身分有疑義的中國人，且是一個不願意放棄中國國籍的人來當立委。她也百思不得其解，李到底何德何能，能讓民眾黨為了護李貞秀，要跟民意對幹、跟社會對衝。

吳思瑤亦呼籲，民眾黨是最能從源頭解決問題的，民眾黨不需要提名李，或是提名後當機立斷，讓後面的不分區立委遞補，也不會影響民眾黨八席立委的權利。

