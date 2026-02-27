廖繼斌新書發表鄭麗文站台 再提228死難人數「灌水」

「我聞228」新書發表會今（27）日舉行，國民黨主席鄭麗文出席並致詞，右為作者之一的廖繼斌。（記者叢昌瑾攝）

前228國家紀念館館長廖繼斌今日舉辦「我聞228」新書發表會，他在致詞時指出，這些年來228研究議題進入深水區，要為當年在228衝突中被暴民打殺、卻被消音的外省受害者發聲，他還質疑政府官方轉型正義報告中有關228死難人數涉嫌造假灌水，行政院違法任用228基金會董事長楊振隆，並向坐在台下的國民黨主席鄭麗文喊話，呼籲國民黨要站出來，保護那些願意說公道話，甚至願與國民黨站在一起的228家屬。

廖繼斌表示，國家在體制內推動多年的228平反工程，228基金會迄今30年，賠償金與行政開銷多達100億元，卻是愈弄愈對立，無法達成真正的社會和解，主要原因就是228基金會在民進黨長期執政之下已經變質，淪為特定政黨的選舉工具，以及挑動兩岸仇恨的戰爭柴火。

請繼續往下閱讀...

他強調，國民黨與民眾黨在國會具有多數民意基礎，國民黨的路線主張和平，促進和解，既然如此，他強烈主張228基金會必須真正的國家化，現任董事長楊振隆、執行長藍士博必須下台，其中藍士博是搞台獨的，而楊振隆公然主張228事件的意義就是台灣主權獨立，並武斷認定228事件是中國人對台灣人無情且有計劃的屠殺，像這種意識型態掛帥的人，把國家基金會當成台獨的附隨組織，以戰狼式姿態批鬥異己，已經讓國家基金會淪為一小撮人的私有物，更悖離基金會設立的法定目標，煽動仇恨也有害於兩岸和平，他懇情國民黨協調其他在野陣營，一起讓228基金會回歸國家。

廖繼斌並指出，228事件中被暴民殺害的國軍紀念碑，就在福隆火車站後面，這也應該是台灣第1個228紀念碑，紀念那些被暴民殺害的國軍，也是228研究最欠缺的視角，現在大家都說對岸兇悍，需要國軍保護台灣，但79年前中華民國派在台灣的國軍，遭暴民殺害，嘉義彈藥庫有2 個國軍殉職，這一塊視角卻幾乎沒有人關心過，「我聞228」書中有好幾個章節還觸及「修昔底德陷阱」，因此這本書不但是228研究者所必看，討厭國民黨的綠營學者必讀，連關心未來兩岸將何去何從的專家與百姓都應該必讀。

廖繼斌今天還在新書發表會現場展示一瓶國父孫中山的贈酒。他指出，這瓶酒是1913年孫中山來台灣募款，當時自己的曾祖父捐贈孫中山6萬元日幣，獲得孫中山回贈的酒，他曾在2005年的228紀念日當天拿出來公開展示，並承諾如果前台北市長馬英九任內可以完成新文化運動館，他就會捐出來，但可惜馬英九與後任台北市長郝龍斌都沒有完成，所以才未捐出。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「我聞228」新書發表會今（27）日舉行，圖為作者之一的廖繼斌。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法