鄭麗文：228徹底淪為政治鬥爭廉價工具是這一代台灣人的恥辱

「我聞228」新書發表會今（27）日舉行，國民黨主席鄭麗文出席並致詞。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文今日上午參加「我聞228」新書發表會致詞表示，明年就是228事件80週年，對於這段歷史，台灣社會至今仍舊陷入由於政治立場不同，而有不同的敘事，228傷痕並沒有給台灣人帶來和解與兩岸和平，甚至當年犧牲的台灣菁英所要求的民主制度，在今天台灣的仍然危機四伏，甚至搖搖欲墜，她還強調，228已經徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱。

鄭麗文強調，228平反運動到底發生了什麼事，為什麼剪不斷、理還亂，治絲益棼，而且台灣內部分岐、對立升高惡化，今天的台灣人必須深思與反省。

鄭麗文表示，228問題一直是她注重的問題，家中有各種研究228的書籍，當年前往英國劍橋大學留學，接觸後殖民學派，再回到台灣檢視這段歷史，雖然年少時期希望這段由於政治因素的歷史可以重新出土、還原，但沒想到在民主開放的時代，仍被政治挪用、竄改，228徹底淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱，也對不起當年被犧牲的英靈亡魂，我們這一代的台灣人是否可以讓歷史真正還原？

同時，鄭麗文也強調，今天台灣人民如何尋求兩岸和解，遞造兩岸和平，也是我們這一代無法迴避的歷史課題，當年兩岸的結是如何結成，現在要一一把結打開，她希望228不再是廉價的鬥爭工具，也不再被透過歷史挪用、竄改，有助於當下的政治正確、主流價值，以及作為統治者意識型態的敘事工具，在228的面前，包括她與國民黨在內的所有政治力量都應該謙卑、謙卑再謙卑，就讓民間與學術力量來還原歷史，並從歷史中汲取力量。

此外，鄭麗文還公開感謝前總統馬英九，強調馬英九是228事件後堅定與受難者家屬站在一起的政治人物，雖然遭受各方包括深藍黨員與綠營各種誤會、侮辱，馬英九仍堅定表達對228的重視，她也感謝前國民黨主席連戰在2005年邀她加入國民黨，並啟動兩岸和平破冰之旅，作為國民黨主席，她要向大家報告會秉持責任感以及國民黨無法推卸的責任，繼續守護台灣得來不易的民主、法治、自由、憲政價值，勇敢締造兩岸和平穩定關係，讓未來的台灣青年不需要為追尋理想，保護自己土地，而必須犧牲青春與生命，未來的年輕人不需要再面對前輩們所經歷的殘酷歷史。

出席同場活動的國民黨副主席季麟連則批評綠營幾10年來用放大鏡、顯微鏡找228事件的加害者，「『老總統』（蔣介石）哪有時間管這些事情！」前總統蔡英文在2017年參加228中樞紀念活動時說，每年都有受害者出來，有受害者就必有加害者，而且隔年要公開提出加害者是誰，這個「加害者」在說誰，大家都知道，因此當年自己就約了一些昔日的軍法官寫好狀紙，只要蔡英文指出誰是「加害者」，大家就準備去按鈴申告，結果蔡英文後來連提都沒有提，而且當時蔡英文講話時下磅礡大雨，就連帳棚都被吹垮，「這是天意」。

季麟連指出，228事件賠償多年來只有6000多人獲賠，反觀日本殖民台灣的第一任、第二任總督，根據官方資料顯示，殺害台灣同胞40萬人，第5任總督殺害台灣原住民20萬人，「不去算這個帳，卻算這個事（228）！」

季麟連還透露，自己勉強也算是228受害者的家屬，他母親的弟弟當年在228前夕受政府邀請，到台灣考察礦業問題，根據相關資料顯示，舅舅從中國上海來台灣，到了基隆寄出名信片回家鄉後，就從此沒有消息。

