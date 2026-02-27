為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美智庫拋「地獄景象」防衛論 葉耀元：重點是讓共軍放棄登島作戰

    2026/02/27 14:32 即時新聞／綜合報導
    華府智庫新美國安全中心近日發布「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告。（圖擷自CNAS官網）

    華府智庫新美國安全中心近日發布「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告。（圖擷自CNAS官網）

    華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）近日發布「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告，「地獄景象」防衛概念藍圖引發討論。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直指，部分人士可能因「地獄景象」4字感到焦慮，不過重點其實是「持續準備讓解放軍放棄登島作戰這個選項」。

    葉耀元發文指出，其實概念很簡單，就是準備極多的不對稱戰力（無人機之類的）讓解放軍無法登島台灣。很多人會焦灼在「地獄景象」這4個字，但重點其實並不是在「戰爭時我們會怎麼樣」，而是「持續準備讓解放軍放棄登島作戰這個選項」。

    葉耀元認為，「戰爭是一個很奇特的概念，你準備的越好它就越不會發生。所以台灣如何完備來對抗解放軍，才是上道。」

    據了解，美智庫提出美軍「地獄景象」防衛概念藍圖，主張台灣運用大量無人機結合傳統武器，在共軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到難承受；台灣可在不依賴美軍下達嚇阻效果，也呼應美國總統川普（Donald Trump）要求盟友承擔更多防衛責任的政策方向。

    相關新聞請見︰

    美智庫拋「地獄景象」具體藍圖 助台灣不靠美軍取勝

    美智庫列中國犯台3階段 重創軍事通訊後發動第一擊

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播