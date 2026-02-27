美智庫拋「地獄景象」防衛論 葉耀元：重點是讓共軍放棄登島作戰

美智庫拋「地獄景象」防衛論 葉耀元：重點是讓共軍放棄登島作戰2026/02/27 14:32 即時新聞／綜合報導
華府智庫新美國安全中心近日發布「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告。（圖擷自CNAS官網）
華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）近日發布「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告，「地獄景象」防衛概念藍圖引發討論。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直指，部分人士可能因「地獄景象」4字感到焦慮，不過重點其實是「持續準備讓解放軍放棄登島作戰這個選項」。
葉耀元發文指出，其實概念很簡單，就是準備極多的不對稱戰力（無人機之類的）讓解放軍無法登島台灣。很多人會焦灼在「地獄景象」這4個字，但重點其實並不是在「戰爭時我們會怎麼樣」，而是「持續準備讓解放軍放棄登島作戰這個選項」。
葉耀元認為，「戰爭是一個很奇特的概念，你準備的越好它就越不會發生。所以台灣如何完備來對抗解放軍，才是上道。」
據了解，美智庫提出美軍「地獄景象」防衛概念藍圖，主張台灣運用大量無人機結合傳統武器，在共軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到難承受；台灣可在不依賴美軍下達嚇阻效果，也呼應美國總統川普（Donald Trump）要求盟友承擔更多防衛責任的政策方向。