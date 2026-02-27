美智庫拋「地獄景象」防衛論 葉耀元：重點是讓共軍放棄登島作戰

華府智庫新美國安全中心近日發布「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告。（圖擷自CNAS官網）

華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）近日發布「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告，「地獄景象」防衛概念藍圖引發討論。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直指，部分人士可能因「地獄景象」4字感到焦慮，不過重點其實是「持續準備讓解放軍放棄登島作戰這個選項」。

葉耀元發文指出，其實概念很簡單，就是準備極多的不對稱戰力（無人機之類的）讓解放軍無法登島台灣。很多人會焦灼在「地獄景象」這4個字，但重點其實並不是在「戰爭時我們會怎麼樣」，而是「持續準備讓解放軍放棄登島作戰這個選項」。

請繼續往下閱讀...

葉耀元認為，「戰爭是一個很奇特的概念，你準備的越好它就越不會發生。所以台灣如何完備來對抗解放軍，才是上道。」

據了解，美智庫提出美軍「地獄景象」防衛概念藍圖，主張台灣運用大量無人機結合傳統武器，在共軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到難承受；台灣可在不依賴美軍下達嚇阻效果，也呼應美國總統川普（Donald Trump）要求盟友承擔更多防衛責任的政策方向。

相關新聞請見︰

美智庫拋「地獄景象」具體藍圖 助台灣不靠美軍取勝

美智庫列中國犯台3階段 重創軍事通訊後發動第一擊

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法