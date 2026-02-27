小草罵錯人稱國防部官員雙重國籍 網轟：他是土生土長台灣人

有白營支持者在社群貼出「國防部副發言人喬福駿」的照片並宣稱，「雙重國籍不能當立委，但是可以當國防部政務辦公室主任兼發言人，真的很奇怪」，對此王浩宇發文質疑，「這是軍聞處長喬福駿，土生土長台灣人！這位小草準備被告死了」。（圖擷自threads）

民眾黨立委李貞秀國籍議題持續延燒，有白營支持者在社群貼出「國防部副發言人喬福駿」的照片並宣稱，「雙重國籍不能當立委，但是可以當國防部政務辦公室主任兼發言人，真的很奇怪」，引發網友批評。對此前議員王浩宇發文質疑，「這是軍聞處長喬福駿，土生土長台灣人！這位小草準備被告死了」。政治工作者周軒也直言「小草真的很壞」。

周軒在threads發文質疑，「小草真的很壞，同一張圖片你去Google，明明就看到下面寫『國防部副發言人喬福駿』（現在已經升少將了），偏偏要在那邊影射來影射去的」。在發文底下網友紛紛批評「兩個長差那麼多，而且之前孫立方的事情就澄清過了他們還要吵喔？」、「小草不是台灣人嗎？怎這麼愛幫中國人說話？不幫會死？」、「還有能把捷運紅線跟塞車傻傻分不清的高級草，那不是壞，那是又壞又笨」、「讓我想到謝震武和謝祖武，當初韓粉也是一堆腦殘」。

請繼續往下閱讀...

也有網友強調「孫立方事件是風馬牛不相干類比」、「孫立方從軍時《兩岸人民關係條例》規定尚未存在，來台依循的是國民黨政府的『反共義士』審查制度，孫立方的身分取得與服役合法性，形成於舊制度與舊法律時代」、「不能用今天的法律去否定過去合法取得的身分，也不能用過去的接納制度去迴避今天的國籍審查」。

遭指摘的網友後續也將該文刪除，並另外發文稱「知道自己做錯了，在此向孫立方先生致歉，我沒有查閱好資料來說您，也跟所有的民進黨支持者說聲抱歉」，引發其他網友貼出其原本的發文並批「請為自己的行為負責⋯⋯被告剛好而已」、「跟民進黨什麼關係，還是藍白覺得你亂講沒關係」、「當你還在民進黨支持者就知道你根本不認為自己錯了啊」、「凡走過必留下痕跡」。

前議員王浩宇也在臉書發文質疑，「這是軍聞處長喬福駿，土生土長台灣人！這位小草準備被告死了，大家支持喬處長提告嗎？」在發文底下網友也質疑「支持提告」、「絕不縱容小草散佈謠言」、「支持提告，這樣才能學會亂說話前要先查證」，有網友直言「無腦到這種程度。該送到對岸醒腦了」、「超莫名的抹黑有夠共產黨的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法