盧秀燕拋訪美解「疑美論」後續神隱 綠營批角色錯位

盧秀燕證實3月中旬將訪美。（記者蘇孟娟攝）

市長任期倒數計時的台中市長盧秀燕證實將在3月中赴美訪問，行程「超越城市外交層級」，更拋化解「疑美論」，引起高度關切，但她之後持續神隱，已一連3天無公開行程，僅明天出席台中228和平紀念追思會，綠營痛批她角色錯位、市庫通黨庫，台中需要的是專心市政的市長，不是為政黨漂白的特使、心繫2028的候選人。

國民黨主席鄭麗文拋出赴中促成國共兩黨領導人「鄭習會」的構想，盧秀燕則在年後證實3月中旬將出訪美東，甚至會見華府高層，行程「超越城市外交層級」，更拋化解「疑美論」，外界熱議國民黨內部出現「親中」與「親美」路線之爭，盧證實訪美也被解讀為拚2028總統大位熱身。

盧秀燕市長任期倒數不到10個月動見觀瞻，但她在釋出訪美行程且拋要解「疑美論」後卻神隱，已一連3天無公開行程，僅明天出席台中228和平紀念追思會，連3月1日連假後上班日也無公開行程，引起關注。

台中市議員林祈烽針對盧秀燕連番操作痛斥角色錯亂，更質問「現在是市庫通黨庫嗎？」，盧秀燕3月中到美東訪問稱將善盡責任化解美方對國民黨的誤解，盧秀燕憑什麼拿市長的行政資源處理政黨形象，市長可以出訪，但不能角色錯位，且國民黨反對軍購影響國家安全是事實，靠一個地方首長就能洗掉標籤嗎？「台中需要的是專心市政的市長，不是為政黨漂白的特使」。

市議員陳俞融說，盧秀燕此次赴美訪問，行程由美方主導，外界解讀已被納入2028年總統大選潛在人選觀察名單，但她現在還是台中市長，尤其台中市政重大建設延宕，訪美重點卻意在解「疑美論」，成總統大選觀察之旅，更為鞏固國民黨內的地位，跟台中市民有何直接關聯，根本已偏離市長本務，把市府當成跳板，喊話盧秀燕請把心力放在市政，而非卸任後的政治佈局，「台中市民需要專心治理的市長，而非心繫2028的候選人」。

