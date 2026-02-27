重砲轟柯文哲 朱蕙蓉：有什麼職位職責可以對黨指手畫腳說三道四？

民眾黨創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前透露他「不排除加入李四川團隊」，被外界質疑可能不會選到底，民眾黨創黨主席柯文哲26日重申「一切照規則走嘛」，更提到日本自民黨、維新會合作先例，可作為藍白合的借鏡。對此，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉怒批，柯文哲充其量只是該黨的「國家治理學院」院長一職而已，到底有什麼職位職責可以對黨指手畫腳說三道四？

對於黃國昌日前鬆口表示「不排除加入李四川團隊」，被外界解讀為可能會中途退出新北選戰，他重申，民眾黨就如之前所說，用最好方式挑最強團隊、給新北市民最佳治理，這個原則到現在「一個字都不會改變」；柯文哲則強調「就照規則走嘛」，照黃所提的SOP一步步來，並引日本自民黨、維新會合作為例，認為藍白合已經有很好的model可參酌。

朱蕙蓉在臉書PO文表示，這就是我個人最最不以為然的「毫無紀律可言」的一個團體、政黨或是企業的最極端的範例，柯文哲充其量只是該黨的「國家治理學院」院長一職而已，到底有什麼職位職責可以對黨指手畫腳說三道四？ 何況本身還背負官司多筆待審中。

朱惠容直言，黃國昌是柯文哲自己欽點某人入駐，然後人家好歹也是經過黨內選舉出來的黨主席，怎麼會多頭馬車般各自發言各自奔走不同的路線？到底是黨本身就是亂？還是各個黨主席都亂？或是黨工幕僚們的亂？也可能是支持者們的亂？

