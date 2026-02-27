台中東勢新丁粄節今登場 何、江、楊3人將同台較勁

2026台中東勢新丁粄節今11點開幕活動。（記者張軒哲攝）

元宵節將至，「2026台中東勢新丁粄節」今（27）日及明（28）日登場，今日上午9時至11時將舉行踩街活動，11點開幕活動，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與民進黨台中市長參選人立委何欣純皆會到場，未來台中市長人選同台較勁，受到關注。

立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣競逐藍營台中市長提名，引起外界議論，國民黨中央黨部擬於3月25日至31日完成民意調查作業，楊瓊瓔今日上午將先至她立委選區的泰安櫻花季開幕，隨後再趕赴東勢參加新丁粄節，由於東勢是江啟臣選區，今年因適逢選舉年，楊瓊瓔與何欣純也來共襄盛舉。

東勢警分局今日公布交通管制圖，呼籲前來遊玩的民眾，多加利用接駁車。

東勢分局今日指出，共有2條接駁車路線，路線A由東勢河濱公園停車場出發，沿途停靠三民街及第五橫街口（東勢國小）→豐勢路與文化街口，B路線由許良宇圖書館（文昌廟）出發，往返東勢客家文化園區南側；接駁車於2月27、28日9時至21時（12時至13時、17時至18時停駛）行駛，約15分鐘或視人潮需求彈性發車，方便民眾往來活動會場。

民眾亦可至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、許良宇圖書館停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停放車輛後，即可輕鬆步行至活動會場。

2026台中東勢新丁粄節登場，遊客湧入山成。（記者張軒哲攝）

