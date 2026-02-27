為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中東勢新丁粄節今登場 何、江、楊3人將同台較勁

    2026/02/27 09:59 記者張軒哲／台中報導
    2026台中東勢新丁粄節今11點開幕活動。（記者張軒哲攝）

    2026台中東勢新丁粄節今11點開幕活動。（記者張軒哲攝）

    元宵節將至，「2026台中東勢新丁粄節」今（27）日及明（28）日登場，今日上午9時至11時將舉行踩街活動，11點開幕活動，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔與民進黨台中市長參選人立委何欣純皆會到場，未來台中市長人選同台較勁，受到關注。

    立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣競逐藍營台中市長提名，引起外界議論，國民黨中央黨部擬於3月25日至31日完成民意調查作業，楊瓊瓔今日上午將先至她立委選區的泰安櫻花季開幕，隨後再趕赴東勢參加新丁粄節，由於東勢是江啟臣選區，今年因適逢選舉年，楊瓊瓔與何欣純也來共襄盛舉。

    東勢警分局今日公布交通管制圖，呼籲前來遊玩的民眾，多加利用接駁車。

    東勢分局今日指出，共有2條接駁車路線，路線A由東勢河濱公園停車場出發，沿途停靠三民街及第五橫街口（東勢國小）→豐勢路與文化街口，B路線由許良宇圖書館（文昌廟）出發，往返東勢客家文化園區南側；接駁車於2月27、28日9時至21時（12時至13時、17時至18時停駛）行駛，約15分鐘或視人潮需求彈性發車，方便民眾往來活動會場。

    民眾亦可至東勢區東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、許良宇圖書館停車場、東勢停七停車場、東勢河濱公園等停車處所停放車輛後，即可輕鬆步行至活動會場。

    2026台中東勢新丁粄節登場，遊客湧入山成。（記者張軒哲攝）

    2026台中東勢新丁粄節登場，遊客湧入山成。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播