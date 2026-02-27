3/12「鄭習會」？ 張榮恭稱各種傳聞皆非他所知時間點

國民黨主席鄭麗文到台北市228和平紀念碑獻花。（記者廖振輝攝）

針對日前傳出「鄭習會」將於3月12日召開，國民黨副主席張榮恭今日上午參加陪同國民黨主席鄭麗文到台北市228和平紀念碑獻花時受訪表示，目前國共兩黨雙方仍在就「鄭習會」進行溝通中，他並強調，中國大陸有自己的重要政治議程，3月初人大、政協兩會要召開，美國總統川普還要訪問中國，目前各種時間傳聞都不是他所知道的時間點，國民黨未來會在適當的時間再對外報告進度。

對於媒體關切，「鄭習會」的舉行是否與對岸「反國家分裂法」實施周年有關？張榮恭則說，「反國家分裂法」是中國大陸內部的法律，與國民黨考慮推動兩岸關係沒有任何的關係。

此外，有關行政院長卓榮泰要求所屬各政府機關不提供資料給有國籍爭議的民眾黨不分區立委李貞秀，出席同場活動的國民黨副主席蕭旭岑受訪表示，卓揆與賴清德總統的立場明顯不同，因為賴清德已經改口稱對岸為「中國大陸」，這代表大陸居民並非外國人，卓揆卻仍把李貞秀當成外國人，一個具有中華民國身分證的立委，居然無法依法取得資料，這是憲政之恥，他並呼籲卓揆去問一問賴清德，是否認為李貞秀是外國人？

至於鄭麗文日前在國民黨立法實務研討會上告訴國民黨立委，「鄭習會」將對今年縣市長選舉藍營選情大加分，引發議論，蕭旭岑強調，西方重要領袖都去北京與中國國家主席習近平見面，當全世界的民主國家都認為要與中國保持良好關係，國民黨也是秉持這樣的想法，只有兩岸關係穩定和平，對台灣才是最好的保障，這也是鄭麗文的努力方向。

張榮恭則表示，「鄭習會」的目的是追求兩岸和平，大家今天紀念228，凸顯和平對台灣至關重要，這幾年台灣已經變成國際上認為最危險的地方，「我們應該努力追求和平」，何況鄭麗文在競選國民黨主席期間就已經表明，兩岸關係至關重要，國民黨要採取積極的兩岸路線，因此國共兩黨智庫論壇才會恢復舉辦，他並強調，「鄭習會」目的是要穩定兩岸關係，國民黨希望透過與中國的各種溝通平台，促進兩岸交流，鄭麗文與國民黨的立場堅定，要在兩岸衝突或和解中，提供大家一個選擇的機會。

