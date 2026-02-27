李貞秀國籍爭議延燒！陳方隅怒批柯文哲偷換概念：守法很難嗎？

民眾黨立委李貞秀（中）。（資料照）

民眾黨立委李貞秀國籍議題持續延燒，行政院昨通令各部會禁供李貞秀資料，行政院長卓榮泰將拒其質詢，民眾黨創黨主席柯文哲則嗆卓「敢說陸配是外國人，我們就讓李下來」，要政府別再炒作。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅怒嗆「柯文哲這完全是在錯誤地替換概念。」

陳方隅昨發文提及，「柯文哲叫行政院表態『陸配是不是外國人』，這完全是在錯誤地替換概念。只要拿到我國國籍當然都是我國國民，而且我國允許雙重國籍，拿另一國的國籍當然是沒問題的。」

陳方隅指出，李貞秀的案例問題在於：擔任公職人員的人不能夠擁有外國國籍，任何一個「不是我國國籍」的國籍，當然都不行。李貞秀的案例是她連「兩岸人民關係條例」當中的要求都不符合，中國戶籍都沒放棄（滿10年才能在台灣參選），她其實連參選的資格都沒有。

陳方隅最後嘆說，「這麼簡單的道理，為什麼柯黨的人要故意裝不懂呢？守法有這麼難嗎？」

網友看到貼文後紛紛留言表達不同看法，反紫光奇遊團成員許美華留言直言「就沒人懷疑李貞秀的台灣國籍，是她不願放棄中國國籍，柯文哲是在吵什麼？柯文哲這是在堅持兩岸就是一個國家，小草開心吧？」、「柯文哲不是不懂，他單純是惡意」、「這事要解決很簡單，主要還是立法院院長瀆職」、「對，就是一直偷天換日、模糊焦點，千萬不能被牽著走迷惑了」。

