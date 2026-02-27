蘇巧慧民調反超李四川 張益贍分析有3原因：黃國昌將失去談判籌碼

名嘴張益贍。（資料照）

2026年新北市長選戰呈現拉鋸態勢，據掌握，民進黨近日一份民調顯示，在民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌、國民黨李四川的三方競逐之下，蘇巧慧以38.1%的支持度居冠，與排名第二的李四川差距7.9個百分點；若是藍綠對決，蘇巧慧首度以43.7%微幅領先李四川的43.3%。對此，名嘴張益贍表示，他分析原因有三，李四川弟「環保流氓」事件、國民黨「鄭傅體制」的親中路線、黃國昌的仇恨值轉嫁，所以國民黨李四川的策略應該是與黃國昌保持距離。

張益贍在臉書PO文表示，他之前就說過李四川宣布參選，就是他民調的最高點，沒想到國民黨還沒正式徵召，民調就被蘇巧慧追上形成「黃金交叉」，分析原因有三，李四川弟「環保流氓」事件、國民黨「鄭傅體制」的親中路線、黃國昌的仇恨值轉嫁。

張益贍指出，李四川是專業的副市長，但從來沒當過行政首長，更不用說是侯選人。如何因應選戰對其個人及家人的檢驗備受考驗。對其弟「環保流氓」問題的閃避，從民調看來選民並不買單，國民黨中央及立院黨團的「鄭傅體制」，無論是鄭麗文「鄭習會」或傅崐萁在立院「十度擋軍購」的立場，選民的不滿將轉嫁到國民黨侯選人，黃國昌一席「不排除加入李四川團隊」的談話，「藍白合」讓選民不知道是投給李四川還是黃國昌？

張益贍續指，從民調可以看出，當「藍白合」提名黃國昌，蘇巧慧以52.4%大幅領先黃國昌的30.9%，代表有10%（近1／4）李四川支持者，寧可投給蘇巧慧，也不願支持黃國昌，所以李四川與黃國昌如果「藍白合」，是否會嚇跑對黃國昌不滿的支持者？

張益贍直言，所以國民黨李四川的策略應該是與黃國昌保持距離，不強求「藍白合」，即使黃國昌選到底，選戰最後再喊「棄昌保川」，勝算反而比較高，而只有13%（會被棄保）的黃國昌，將喪失談判籌碼。沒有台階下，可以華麗轉身的黃國昌，會不會乾脆因此而「選到底」？

