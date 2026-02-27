為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雙重國籍、外國籍不能任公職！ 石明謹：李貞秀只是胡亂瞎扯

    2026/02/27 09:45 即時新聞／綜合報導
    民眾黨不分區立委李貞秀。（資料照）

    針對民眾黨立委李貞秀就職爭議，民眾黨創黨主席柯文哲昨要行政院長卓榮泰乾脆明講陸配是外國人，即使在台灣拿到身分證也沒有參政權，「你敢明著講，我們就讓李貞秀下來」，對此，時事評論員石明謹表示，其實可以好好討論台灣現有國家認同，或是修法改善制度上的爭議，但這裡犯嫌只是標準的問A答B、胡亂瞎扯、置換概念，說是讓她下來，大概也只是從二樓下到一樓。

    石明謹在臉書PO文表示，這裡不討論李貞秀能不能當立委，只討論不用智商15.7，連國中生都應該懂的基本公民概念，不滿足以上條件的可以不用看下去，陸配可能有參政權，也可能沒有參政權，你沒有身分證，或是設籍年限未滿，都可能不具備參政權，跟你是什麼配沒有關係，這題可以問問前火龍果越配。

    石明謹指出，有參政權不一定有服公職權，你可以選舉，可以被選舉，也可以集會遊行，這些都叫參政權，但是如果要就任公職，得先放棄外國籍才行，有雙重國籍者不是外國人，是「擁有兩個以上國籍的本國人」，但本國人有雙重國籍者，不得擔任公職，這兩題可以問問前AIT迷途羔羊。

    石明謹續指，什麼叫「外國籍」？意思是擁有中華民國「以外」之國籍。至於是那一國在所不論，也無關承認與否，世界上有很多跟中華民國互不承認的國家，拿了任何一個國家國籍，都叫作擁有外國籍。

    石明謹直言，其實可以好好討論台灣現有國家認同，或是修法改善制度上的爭議，但這裡犯嫌只是標準的問A答B、胡亂瞎扯、置換概念，說是讓她下來，大概也只是從二樓下到一樓。

