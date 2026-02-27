曝李四川惡霸弟向漁會借上千萬 吳靜怡：只顧蔣萬安不顧親戚

新北市長選戰升溫，國民黨擬參選人李四川（見圖）日前被爆出親弟是「環保蟑螂」、姪子李昀南「曾非法持有公告管制的刀械」，引發外界質疑。（資料照）

新北市長選戰升溫，剛宣布要投入爭取參選新北市長的台北市副市長李四川，日前被爆出親弟李賜福是「環保蟑螂」、姪子李昀南「曾非法持有公告管制的刀械」。媒體人吳靜怡發文質疑，李賜福為什麼可以跟琉球區漁會借到上千萬？涉嫌恐嚇暴力相關的案子又是環保蟑螂，李四川都不知道嗎？「那這樣以後你的部署幹壞事，你也都可以說不知道嗎？」

吳靜怡在臉書發文指出，李四川認不認識李賜福？如果認識，您知道這位李賜福是為什麼可以跟琉球區漁會借到上千萬？教教我們普通老百姓，開一間麻花捲的店怎麼能借到這麼多？琉球的鄉親說這個金額並不普通！

吳靜怡強調，李四川，如果他正好是你兄弟，先解決債務問題（不只這一大筆），再來告訴我，你可以解決所有新北市的問題！涉嫌恐嚇暴力相關的案子又是環保蟑螂，你都不知道嗎？那這樣以後你的部署幹壞事，你也都可以說不知道嗎？

吳靜怡也轉貼屏東地方法院的支付命令，內容為債務人李賜福應向債權人屏東縣琉球區漁會給付新臺幣1186萬4212元，及自民國114年6月2日起至清償日止，按週年利率百分之2.87計算之利息，暨自民國114年7月2日起至清償日止，逾期在6個月以內者，按上開利率百分之10，逾期超過6個月者，按上開利率百分之20計算之違約金，並賠償程序費用新臺幣500元。

吳靜怡質疑，不要為了掩蓋事實，就用政治招術去講任何人是誰養的，很可惡！網路上都能查到的東西，你自己不知道？還是害怕！好好面對吧！她也直言「我本來以為李四川是老實又很不錯的大人，沒想到招術都一樣，挺讓人失望的」。

吳靜怡強調，先管好自己親人，再來管理眾人的事，齊家、治國、平天下！不要只顧蔣萬安，自己親戚都不顧。她也提到「如果正好琉球有同名同姓，這篇會刪除，但這次請幕僚確認後回答，不要像上次一樣，畏畏縮縮！」

吳靜怡在文末也酸，「黃國昌，加油，初選一定要贏，不堅持，很可惜」。

四叉貓日前也PO出李賜福與台北市副市長李四川同框的照片。（圖擷取自臉書）

