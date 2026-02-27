為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    曝藍委憂「鄭習會」害大選遭重擊 黃暐瀚：與對岸走越近離總統寶座越遠

    2026/02/27 09:31 即時新聞／綜合報導
    媒體報導指出國民黨主席鄭麗文（見圖）將在今年上半年會見中國國家主席習近平，藍營內部看法不一，資深媒體人黃暐瀚也發文直言，許多藍委擔心不用等到2028，年底縣市長大選就要遭逢重擊。（資料照）

    媒體報導指出國民黨主席鄭麗文將在今年上半年會見中國國家主席習近平，藍營內部看法不一，資深媒體人黃暐瀚也發文直言，許多藍委擔心不用等到2028，年底縣市長大選就要遭逢重擊。他表示除非鄭習會的結論，是對岸承諾不對台動武，不強迫台灣接受統一，才能「不失分」或是幫國民黨「加分」。他也分享數據顯示，當藍營與對岸走得越近，和總統寶座的距離就越遠。

    黃暐瀚在臉書以「鄭習會，大加分？」為題發文指出，如果「鄭習會」真的如鄭麗文主席那樣自信，會幫國民黨「大加分」？那國民黨應該等年底選前兩週再去北京，一錘定音，一鼓作氣，讓藍營選舉大贏。不是嗎？

    黃暐瀚認為，顯然藍營內部並不是這樣看待。並指週一立院研討會有新科立委因為擔心鄭習會，上前低聲詢問主席，卻引來主席高聲回答，自信告訴全場，訪中赴美都會在上半年完成，「鄭習會」一定會幫國民黨大加分。然而，台上信心滿滿，台下卻面面相覷，許多藍委當場「嚇爛」，擔心不用等到2028，年底縣市長大選就要遭逢重擊。

    黃暐瀚也分享歷屆國民黨總統大選得票，包含：2008馬英九765萬（當選）、2012馬英九689萬（當選）、2016朱立倫381萬（落選）、2020韓國瑜552萬（落選）、2024侯友宜467萬（落選）。

    黃暐瀚分析，2015馬習會後，國民黨總統大選得票從未突破600萬票。藍營一直以為「能跟對岸互動」是自己的強項，但現實數據卻顯示，當藍營與對岸走得越近，和總統寶座的距離就越遠。

    黃暐瀚直言，除非鄭習會的結論，是對岸承諾不對台動武，尊重台灣自由民主體制，也不強迫台灣接受統一。那或許就真的可以「不失分」，甚至為國民黨「加分」。

    黃暐瀚強調，結論很簡單，開場已經說過！如果鄭主席真的那麼自信「鄭習會」會幫藍營大加分？那她真的應該等選前再去，好好幫國民黨年底選舉大加分！

