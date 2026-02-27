為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美智庫列中國犯台3階段 重創軍事通訊後發動第一擊

    2026/02/27 08:02 中央社
    美國智庫根據兵推結果指出，台海戰爭可分3個階段：中國發動大規模預備性打擊，接著渡海與兩棲登陸，最後突破灘頭陣地並向台北推進。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照）

    美國智庫根據兵推結果指出，台海戰爭可分3個階段：中國發動大規模預備性打擊，接著渡海與兩棲登陸，最後突破灘頭陣地並向台北推進。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照）

    美國智庫今天根據兵推結果指出，台海戰爭可分3個階段：中國發動大規模預備性打擊，接著渡海與兩棲登陸，最後突破灘頭陣地並向台北推進。在發動第一擊前，北京可能先切斷網絡，癱瘓台灣民用設施與軍事通訊。

    華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）今天發布逾30頁報告，題為「台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛」，其中列出共軍可能的攻台作戰進程。

    報告指出，北京雖傾向和平統一，但正持續建軍，以確保具備以武力迫使台灣屈服的能力。解放軍已擬定多種軍事方案，其中全面入侵雖是風險最高的選項，卻也是唯一能確保實際控制台灣的方式。

    兩棲登陸向來被視為最困難的軍事行動之一，但解放軍已建立完整渡海作戰條令，並規劃大規模突襲行動，將奪取制空權、制海權與資訊優勢列為瓦解台灣防禦的先決條件。

    根據報告，戰爭初期，北京將先發動協同攻擊，使台灣衛星系統失效、切斷數位網路並干擾導航訊號，在第一擊開始前即重創民生設施與軍事通訊網絡。

    隨後，解放軍將對台灣飛機、艦艇、飛彈發射陣地、雷達與指揮中心發動數千次空襲與飛彈攻擊。這種跨領域飽和打擊的目的，在於削弱台灣軍力、動搖士氣，使殘存防禦部隊陷入混亂與癱瘓，讓解放軍在最小阻力下登陸。

    報告指出，若要以武力奪取台灣，北京必須集結龐大艦隊，將兵力橫渡台灣海峽、突破既有防線並登陸本島。兩棲作戰本質極為複雜，需跨域協調空、海、陸力量，在最佳天候與海象下精確執行登陸行動。

    同時，解放軍將試圖在入侵時間與地點上對台灣實施戰略欺騙，並透過宣傳削弱民眾抵抗意志。大型兩棲突擊艦預料將停留在多數沿岸防禦火力射程之外，由較小型登陸艇與直升機執行最後高風險高灘頭突擊。

    報告指出，解放軍可能將最精銳部隊與先進武器集中於特定登陸區，透過「快速且持續」的兵力波次壓倒沿岸守軍。這一過程需反覆投入兵力，才能建立起足夠強大的據點，以便解放軍能從灘頭突圍，並最終征服台灣。

    在兩棲登陸同步進行之際，解放軍空降部隊也可能發動突襲，企圖斬首台北的政府、奪取機場並控制關鍵地形，從後方牽制台灣海岸防禦部隊，協助登陸部隊突破灘頭。

    報告指出，攻台行動的最後階段將面臨雙重挑戰：一方面需集中兵力向首都推進、推翻政府；另一方面仍須建立穩定海上補給線，以維持前線部隊的軍需與燃料供應。

    「建立穩固的登陸據點雖能讓解放軍在台灣取得立足點，但通往台北的道路遠非坦途。解放軍需穿越溝壑縱橫的山隘，渡過無數河流，並在密集的都市地形中殺出一條血路。」

    報告評估，進軍首都所需的補給規模遠超空運能力，解放軍勢必依賴持續且穩定的海上運輸。為支撐在台作戰部隊的醫療與兵力需求，北京已規劃動員民用船隻，補強軍事海運能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播