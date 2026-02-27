網熱議藍委大買台股 吳靜怡酸：不是親中反美怎麼買這麼兇？

監察院昨日公布最新一期廉政專刊，揭露多位官員的財產申報內容。在社群上網友紛紛議論，包含王鴻薇、翁曉玲等親中的國民黨立委，雖然吹捧中國、唱衰台積電，但卻買了許多台積電、聯電、鴻海等台股的股票。（資料照）

監察院昨日公布最新一期廉政專刊，揭露多位官員的財產申報內容。在社群上網友紛紛議論，包含王鴻薇、翁曉玲等親中的國民黨立委，雖然吹捧中國、唱衰台積電，但卻買了許多台積電、聯電、鴻海等台股的股票，媒體人吳靜怡對此也發文諷刺「你們不是親中反美嗎？怎麼台股買這麼兇？」網友也紛紛酸「那麼愛中國怎麼不買中國股票？」、「笑死！不相信綠能還買了綠能的基金」。

監察院昨日公布多位公職人員的財產申報內容，在threads上可看到不少網友紛紛熱議藍委的財產申報資料，只見網友紛紛轉貼藍委的財產申報內容並質疑「王鴻薇委員的財產申報真令人稱羡，我們買都是幾股幾十股的，她都是幾十張在算的，光台積電就4.2張，聯電110張，南亞30張……」、「翁上人台積電11張、鴻海32張、中華電10張……也是大戶啊」，讓網友紛紛直呼「唱衰台積電卻滿滿的台積電股票」、「隨便一個藍白立委都比總統有錢」。也有網友質疑「傅崐萁財產申報，8頁密密麻麻的存款、房地產、股票基金，徵求數學小天才算出他有多少錢」。

吳靜怡也在臉書發文諷刺，國民黨立委該不會都是股神吧？針對網友議論王鴻薇的財產申報，她表示網友幫忙抓出重點：「台積電4.2張、聯電110張、南亞30張、鴻海10張、仁寶20張、台光電16張、技嘉12張」。

吳靜怡質疑，你們不是親中反美嗎？怎麼台股買這麼兇？一張張非紅供應鏈的科技股！很挺賴清德、卓榮泰的非紅路線吧！她也酸王鴻薇，「這應該不是網友變造的吧！妳明明很清醒，幹嘛平常裝傻，對台灣這麼有信心」、「假的就出來講，我刪文」。

對此網友也紛紛在發文底下開酸「疑美是工作，買股票賺錢是日常」、「嘴罵曹興誠，手拿聯電110張」、「奇怪了，國民黨都說中國好，台灣應該產業西進中國，台積電賣去美國了，請問為什麼國民黨政客不投資中國股票？」、「有6成的人說賴皮賣台，但沒有半個人做空全部加碼股市，嘻嘻」、「中國國民黨：卡綠是工作，綠卡是生活」。

