OpenAI揭中國大規模網攻 矢板明夫示警：最可怕的是這後果

OpenAI發出最新報告指出，有中國執法人員使用ChatGPT，意外曝光中國恐嚇海外異議人士、抹黑日本首相高市早苗以及假訃聞與墓碑照片等行動。圖為示意圖。（美聯社）

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的製造商OpenAI發出最新報告指出，有中國執法人員使用ChatGPT，意外曝光中國恐嚇海外異議人士、抹黑日本首相高市早苗等行動。資深媒體人矢板明夫發文提醒，AI讓網軍操作變得更容易，成為一種系統性的言論壓制，他也直言最可怕的不是被罵，而是被大量假聲音包圍，讓人產生「大家都這樣想」的錯覺。

OpenAI近日發布最新調查報告，揭露一名中國執法人員將ChatGPT當作工作日誌使用，意外暴露多項秘密跨國鎮壓，以及抹黑日本首相高市早苗等行動的細節。OpenAI表示，這項大規模行動可能涉及數百名中國操作人員，以及遍布各大社群平台的數千假帳號。

矢板明夫在臉書發文指出，最近OpenAI公布的一份報告，讓很多人終於看清一件事：網路上針對海外異議人士的大量攻擊，並不是零散現象，而是有組織的行動。報告提到，有與中國體制相關的帳號利用AI工具，管理成千上萬個假帳號，在不同平台洗留言、帶風向、監控目標，甚至集體檢舉。這種操作就是一種系統性的言論壓制。

矢板明夫說明，最常見的手法是「釣魚式攻擊」。先用假帳號辱罵或挑釁，等對方回應後，再動員大量帳號一起檢舉，利用平台的自動機制讓目標被限制。還有人冒用異議人士的照片和名字開帳號散布假訊息，或提前註冊帳號名稱，讓本人無法使用。這些做法的目的不是說服，而是讓人疲於應付、逐漸沉默。

矢板明夫表示，AI讓這種網軍操作變得更容易。透過AI可以快速生成不同語言留言、文章與圖片，模仿真人語氣，甚至自動監控目標動態。結果就是，一篇貼文下面可能出現大量相似留言，看起來像「輿論」，其實只是被製造出來的噪音。

矢板明夫直言，這些現象他自己也感受很深。像是臉書文章常突然出現密集攻擊；YouTube節目也經常被檢舉，甚至影響曝光。原本以為只是個別意見衝突，但現在看來，很可能背後存在協同行動。最可怕的不是被罵，而是被大量假聲音包圍，讓人產生「大家都這樣想」的錯覺。

矢板明夫強調，我們確實要提高警惕。面對大量情緒化留言，不要急著跟風；看到密集檢舉，也要思考背後是否有人刻意操作。同時，也要督促平台建立辨識協同攻擊的機制，避免讓自動化系統反過來被邪惡勢力利用。

矢板明夫在文末也提醒，他一直認為，意見不同是最正常的事。每個人都有自己的立場與看法，這本來就是言論自由存在的意義。他也強調，真正需要守住的底線，不是大家說一樣的話，而是即使不一樣，也能安心表達。只要這條底線還在，網軍再多，也無法真正讓人沉默。

