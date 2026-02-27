李貞秀是否解職 立院將透過朝野協商處理

民進黨立委陳培瑜質詢時質疑民眾黨立委李貞秀的國籍與忠誠問題，李貞秀舉「霸凌」紙張抗議。（記者廖振輝攝）

內政部至今仍未收到李貞秀辦理放棄國籍的證明文件，但內政部指出，立委解職是由立法院來執行。針對此事，據了解，根據立法院2月13日回函內容指出，後續將會透過朝野協商來處理。

而行政院長卓榮泰表示，在民眾黨立委李貞秀的身分爭議確定前，行政院各部會不能給她任何資料，他也不會接受李的質詢。國民黨立委李彥秀說，李貞秀是民眾一票票選出來的立委，當選資格更是經由中選會認定的立委，擁有「立院職權行使法」一切職權以及責任，卓的要求不僅是帶頭違法、挑釁國會、目無法紀，更是藐視民主。

請繼續往下閱讀...

李彥秀指出，任何質詢與索資本來就受到「國家機密保護法」的規範；但實務上，民進黨即使完全無涉任何機密，民進黨官員與部會也經常實問虛答或拒絕提供資料，行政獨裁無視憲法賦予民意機關監督制衡的權力。

李彥秀強調，兩岸關係就是兩岸關係，兩岸人民之往來本來就應該依據「兩岸人民關係條例」規範，民進黨惡意使用「國籍法」剝奪陸配合法的參政權利，就是要製造族群矛盾以及內部仇恨，販售亡國感就是要刺激選情、激化對立，累積民進黨的選舉利益。

不具名國民黨立委表示，民眾黨提名李貞秀為不分區立委，事先通過中選會資格審查，並獲頒當選證書，還在大法官監誓下就職，行政院卻為了政治鬥爭，故意扭曲法令規定，拒絕承認李貞秀為合法的立委。從拒絕執行、副署立法院三讀通過的法案，到拒絕承認在野黨合法當選的不分區立委，行政院長卓榮泰一再藐視民意，升高對立，讓人質疑真的有心要朝野和解嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法