蔣萬安「育兒減工時」挨批 陳菁徽：少子化辦公室花4000億卻沒成立

國民黨立委陳菁徽表示，相較耗資4000多億的少子化辦公室，最後卻被衛福部長證實從未成立，綠營批評蔣萬安的政策反而顯得蒼白無力。（取自陳菁徽臉書）

台北市長蔣萬安推「育兒日減1小時工時」計畫，家中有12歲以下子女、設籍台北的家長，每天可減少1小時工時，所減少的薪資由市府補助8成。國民黨立委陳菁徽表示，相較耗資4000多億的少子化辦公室，最後卻被衛福部長證實從未成立，綠營批評蔣萬安的政策反而顯得蒼白無力。

​

陳菁徽表示，對許多台灣人來說，聽到政府少子化對策，最先想到的就是成立少子化辦公室。結果成立7年，耗資4000多億的少子化辦公室，最後卻被衛福部長證實從未成立。反觀韓國政府，他們做對了什麼？讓出生率止跌回升，從2024年新生兒數量出現反彈，甚至預估2031年總和生育率可以突破1.0，每名婦女1個小孩。

請繼續往下閱讀...

陳菁徽說，韓國不僅是在生育津貼，以及居住問題上給予家長們大力支持，更是從今年開始施行「育兒期10點上班制度」。全韓國範圍內的企業勞工，只要是育有幼兒或小學生子女的家長，在不減薪的情況下，每日縮短1小時工時，以便兼顧育兒與工作。

陳菁徽指出，這個全國施行的政策，早在2022年先於韓國光州市試行，市府透過補助金方式補償雇主的用人成本，在企業與員工之間找尋平衡的可行方式。台北市推出「育兒減少工時計畫」，衛福部也表示，「從協助育兒爸媽擁有更多彈性及協助的角度來看，『樂觀其成』」。

陳菁徽說，新計畫的推出，當然也會遇到各種質疑與挑戰；不過，目前看到來自綠營的批評，都顯得蒼白無力，為了攻擊而攻擊，而非是真心為這個政策計畫提出建言。質疑編列預算、受益的單位少，不就證明支持蔣市長增編預算？蔣市長講得很清楚，這是試辦、也願以預備金擴大，這質疑根本不攻自破。

國民黨立委羅智強表示，他支持並肯定蔣萬安「不說說、真的做」，勇於邁出步伐，打造友善育兒環境。台灣是現代進步的國家之一，但我們現行的勞動條件跟政府支持生養的力道，卻遠遠落後許多先進國家，周遭許多人「不敢生、不敢養」，也是台灣發生少子化嚴重，甚至變成「生不如死（死亡人數高於出生人數）」的因素之一。

​

​羅智強說，所以這次看到台北市府參考包含韓國光州試辦育兒彈性工時等國際經驗，提出「育兒日減1小時工時」計畫，他認為是很好的第一步，「減少父母負擔、拿回時間安排主導權」等目標，都是正面的政策立意，事實上許多國家也早就在花心思支持育兒政策。

​

羅智強指出，當然這項政策還會經過調適與滾動檢討，但至少這是政府應有的表態。他呼籲行政院，地方政府都敢在侷促預算中為家長打算了，最多資源的中央，也該積極和立委合作，主動和立委溝通，實際解決少子化問題，而不是連有沒有成立「少子化辦公室」、開會幾次、效益如何，都搞不清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法