為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    揭李四川家族前科被指蘇巧慧側翼 四叉貓嗆爆藍營：會怕就別選啦！

    2026/02/27 00:37 即時新聞／綜合報導
    徐巧芯稱四叉貓是蘇巧慧側翼。（資料照）

    徐巧芯稱四叉貓是蘇巧慧側翼。（資料照）

    新北市長選戰升溫，國民黨擬參選人李四川日前被爆出親弟是「環保蟑螂」、姪子「曾非法持有公告管制的刀械」，不料藍委徐巧芯指稱踢爆這些事的網紅「四叉貓」劉宇，是民進黨參選人蘇巧慧的側翼。對此，四叉貓26日回擊嗆爆徐巧芯，「會怕就不要選啦！」

    四叉貓26日晚間在臉書發文，「我只是過年前上通告沒靈感，挖個李四川邊角料賺賺通告費，藍營的徐巧芯和朱凱翔（不演了新聞台）就在那邊窮緊張，朱凱翔說蘇巧慧長期經營四叉貓，徐巧芯說四叉貓是蘇巧慧側翼，到底是蘇巧慧急了還是你們兩個急了？總不會是李四川急到派你們出來洗地／弟吧！徐巧芯和朱凱翔講話同步率這麼高，我都要懷疑雙方在長期互相經營惹！」

    四叉貓接著嗆：「說什麼我在打泥巴仗？李四川他家族那麼多人有前科是我害的嗎？李四川姪子拿著四把武士刀是我教唆的嗎？李四川么弟的大哥如果不叫李四川，能在地方勒索拿錢當惡霸魚肉百姓嗎？現在選舉年都不能檢視候選人的身家背景了喔，國民黨真是好大的官威！會怕就不要選啦！笑死！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播