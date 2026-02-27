揭李四川家族前科被指蘇巧慧側翼 四叉貓嗆爆藍營：會怕就別選啦！

徐巧芯稱四叉貓是蘇巧慧側翼。（資料照）

新北市長選戰升溫，國民黨擬參選人李四川日前被爆出親弟是「環保蟑螂」、姪子「曾非法持有公告管制的刀械」，不料藍委徐巧芯指稱踢爆這些事的網紅「四叉貓」劉宇，是民進黨參選人蘇巧慧的側翼。對此，四叉貓26日回擊嗆爆徐巧芯，「會怕就不要選啦！」

四叉貓26日晚間在臉書發文，「我只是過年前上通告沒靈感，挖個李四川邊角料賺賺通告費，藍營的徐巧芯和朱凱翔（不演了新聞台）就在那邊窮緊張，朱凱翔說蘇巧慧長期經營四叉貓，徐巧芯說四叉貓是蘇巧慧側翼，到底是蘇巧慧急了還是你們兩個急了？總不會是李四川急到派你們出來洗地／弟吧！徐巧芯和朱凱翔講話同步率這麼高，我都要懷疑雙方在長期互相經營惹！」

請繼續往下閱讀...

四叉貓接著嗆：「說什麼我在打泥巴仗？李四川他家族那麼多人有前科是我害的嗎？李四川姪子拿著四把武士刀是我教唆的嗎？李四川么弟的大哥如果不叫李四川，能在地方勒索拿錢當惡霸魚肉百姓嗎？現在選舉年都不能檢視候選人的身家背景了喔，國民黨真是好大的官威！會怕就不要選啦！笑死！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法