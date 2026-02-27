小草稱當年黃國昌「禮讓」賴品妤當選立委 嗆爆怯戰神辣文又被翻出朝聖

有小草稱2020年汐止立委選舉是黃國昌「禮讓」給賴品妤，才讓後者順利當選，結果被大家噴爆。（資料照，本報合成）

被小草吹捧為「戰神」的民眾黨主席黃國昌，代表白營出線參選新北市長，近期掃街拜票卻頻遭民眾嗆聲，還有人酸度爆表要他「選到底」。之所以會有這樣的聲音，就是因為黃國昌有「落跑」黑歷史，但有小草卻跳出來指稱，2020年汐止立委選舉是黃國昌「禮讓」給賴品妤，才讓後者順利當選，馬上被大批網友噴爆，還有鄉民翻出賴品妤嗆爆黃國昌及其支持者的貼文，掀起熱議。

有小草在Threads發文宣稱，當年要不是黃國昌將新北第十二選舉區立委讓給賴品妤去選，她也不會順利當選，馬上湧入大批網友開噴，「供三小，又在洗記憶是不是，賴品妤是在黃國昌確定不選之後才被硬推上來選的耶」、「汐止人都很清楚，哪來的禮讓？當年超速啦經過罷免差一點被罷掉，等到要選時自己怕到選不上，叫一個小弟出來頂，根本沒有人認識這個小弟，怎麼可能選的上，民進黨才找賴出來臨時上場」、「麻煩不要上來洗記憶好不好」、「黃國昌會被叫超速仔就是因為他落跑不敢選了，是他讓品妤必須要臨危受命」。

原本的貼文疑似被噴到刪文，但輿論持續延燒。外科醫師「Carro Tsai」特別翻出2020年有黃國昌支持者酸賴品妤學歷差，「靠爸」、「靠賽」混到立委，當時賴品妤在臉書發文嗆爆：「現在是要戰學歷是不是？台北大學進修部又怎樣？台北大學法律系進修學士，還不是在離選舉只剩三個月的時候要一肩扛起康乃爾博士、台北大學法律系副教授烙跑的新北市第十二選區！一天到晚戰學歷戰你西瓜花開富貴，戰到整個選區拱手讓人，戰到你的學生當選了還要吃下一大票過去沒有做完的選服跟基礎建設，現在是很秋是不是？打假除怪才知戰神根本只是怯戰神，這群人現在是在秋什麼秋？還有在那邊建商建商的靠北，建商在你戰神岳父家啦幹！錢呢！」

這篇戰力爆表的貼文如今又被翻出，吸引大批鄉民朝聖，「經典永留存」、「這篇永遠都是現象級文章」、「要是禮讓，何必整天攻擊品妤？分明就是自己怯戰不敢選，嫉妒人家小女生選上，整天只想等別人把飯餵到嘴巴裡的草包」、「我當初就是因為品妤的這篇文成為品妤粉絲的」、「2026開年金句：戰你個西瓜花開富貴」、「黃國昌真的是頂級的超速仔無誤，怯戰咖一個」、「經典中的經典，一段時間就要浮出來複習一下呀」。

