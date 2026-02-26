北市「育兒減工時」經費有限 簡舒培：若沒拿到補助恐家長、企業埋單

台北市議員簡舒培。（資料照）

台北市長蔣萬安推出「育兒減工時」政策，議員簡舒培表示，根據蔣市府目前規劃，準備的550萬元，只能提供55家企業申請，截止後才審查；倘若假給了、企業最後卻沒拿到補助，是員工被扣錢還是企業自行吸收，可能淪為市長請客、爸媽或企業埋單。

簡舒培表示，台北市有十八萬家公司，蔣市府卻僅規劃550萬元預算推行試辦計畫，以每間公司請好、請滿10萬元計算，僅能提供55間申請。根據市府目前規劃，預計接受55家企業申請，申請期為3月至6月，「並非即時審查，而是截止後才審查」。按照此一邏輯，期間家長為了接送小孩所請的一小時，薪資差額須由企業先行負擔，市府等到計畫截止後，再來審查看補助要給誰。

她指出，至於由誰審核、如何決定補助對象、依申請順序還是抽籤或要追加預算，這些大家關心的具體辦法，統統不知道，政策囫圇吞棗、毫無規則可言，除了讓基層公務員人仰馬翻，更會影響企業參與意願，甚至衍生減少一小時工時，但企業最後沒拿到補助，導致員工被扣錢或企業自行吸收，變成市長請客、爸媽或企業埋單。

此外，也有可能出現不知補助拿不拿得到的情況，所有想用這項計畫的員工，通通先扣一小時薪水，拿到市府補助再說，使得育兒家庭變相減薪。這項計畫聽起來立意良善，但在毫無法源、沒有配套的情況下倉促試辦，除了搞得基層公務員、各公司行政單位電話接不完，真的能幫到多少家長？

簡舒培質疑，減少的一小時工時，工作誰來處理？這並非一項長期計畫，不會有企業為配合政策做出人事變動，最有可能是找同事來支援，如何確保家長們勇敢提出減班需求，不至於在職場被翻白眼？相關規定裡有沒有不得影響考績、升遷等不利處置的規範？推行政策不能張口就來，更不能胡亂撒幣。

她認為，說穿了，蔣萬安根本不是想解決現代家庭的育兒困境，也沒打算推出可長可久的育兒政策，而是為了年底連任選舉炒聲量，繼續打造自己「愛家三寶爸」的人設。

