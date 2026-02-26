台灣史補課熱潮 「韓粉家庭」社工覺醒：知道今年選票怎麼投

台灣社會最近掀起一陣台灣史補課熱潮，圖左上為228百合徽章。（吳依潔提供）

台南市1名出身韓粉家庭的社工師，從小到大，長輩都告訴他投票只能投給中國國民黨，長大後接觸到社會不同的聲音，但心中依然矛盾，在「中華民國」跟「台灣」之間，不知道要怎麼稱呼自己的國家。後來接觸到台灣基進開始慢慢改觀，而近期的台灣史補課熱潮，終於讓他走出困擾多年的心中矛盾，他說，「我知道今年在選票上要如何選擇了。」

台灣基進台南市黨部主委、永康區市議員參選人吳依潔今晚在社群媒體上分享這段小故事。她說，聽完他的故事，自己當下也很感動。

請繼續往下閱讀...

吳依潔說，最近101董事長賈永婕和台灣基進夥伴吳欣岱在臉書分享身為外省後代、台灣第一代的覺醒，讓她想到前幾天來到台灣基進黨部（服務處）領取228百合徽章的市民，一位社工師。他說，因家庭成長背景的關係，長輩都是超級韓粉，從小到大都告訴他投票只能投給中國國民黨；基於尊重，他會乖乖出門投票，但都蓋廢票，因為他不知道到底要選擇什麼、支持什麼，也不想「忤逆」長輩。

一直到上了大學，老師給他看了「牽阮的手」之後，他覺得他的世界彷彿被重新打破，好像跟他過去所接觸、所聽見的都不一樣，但他願意嘗試聽看看如此不一樣的聲音。可是矛盾依然在心中，他在「中華民國」跟「台灣」之間，不知道要怎麼稱呼自己的國家。他有好長一段時間，只能退而求其次，以「這一塊土地」代稱。

一直到去年大罷免、在地方上接觸到台灣基進，他開始慢慢改觀，然後到近期的台灣史補課熱潮。他說：「我知道今年在選票上要如何選擇了。」

吳依潔說，重點不在於我們的成長背景、血緣或是來自何方，而是我們的共同意識與認知，如果你認同這塊土地、認為你是台灣人，想要好好守護、愛護台灣，那你就是台灣人。期待能有更多台灣人了解這座島嶼的歷史。

台灣基進台南市黨部主委吳依潔將投入年底永康區市議員選舉。（吳依潔提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法