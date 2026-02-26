為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣史補課熱潮 「韓粉家庭」社工覺醒：知道今年選票怎麼投

    2026/02/26 23:05 記者蔡文居／台南報導
    台灣社會最近掀起一陣台灣史補課熱潮，圖左上為228百合徽章。（吳依潔提供）

    台灣社會最近掀起一陣台灣史補課熱潮，圖左上為228百合徽章。（吳依潔提供）

    台南市1名出身韓粉家庭的社工師，從小到大，長輩都告訴他投票只能投給中國國民黨，長大後接觸到社會不同的聲音，但心中依然矛盾，在「中華民國」跟「台灣」之間，不知道要怎麼稱呼自己的國家。後來接觸到台灣基進開始慢慢改觀，而近期的台灣史補課熱潮，終於讓他走出困擾多年的心中矛盾，他說，「我知道今年在選票上要如何選擇了。」

    台灣基進台南市黨部主委、永康區市議員參選人吳依潔今晚在社群媒體上分享這段小故事。她說，聽完他的故事，自己當下也很感動。

    吳依潔說，最近101董事長賈永婕和台灣基進夥伴吳欣岱在臉書分享身為外省後代、台灣第一代的覺醒，讓她想到前幾天來到台灣基進黨部（服務處）領取228百合徽章的市民，一位社工師。他說，因家庭成長背景的關係，長輩都是超級韓粉，從小到大都告訴他投票只能投給中國國民黨；基於尊重，他會乖乖出門投票，但都蓋廢票，因為他不知道到底要選擇什麼、支持什麼，也不想「忤逆」長輩。

    一直到上了大學，老師給他看了「牽阮的手」之後，他覺得他的世界彷彿被重新打破，好像跟他過去所接觸、所聽見的都不一樣，但他願意嘗試聽看看如此不一樣的聲音。可是矛盾依然在心中，他在「中華民國」跟「台灣」之間，不知道要怎麼稱呼自己的國家。他有好長一段時間，只能退而求其次，以「這一塊土地」代稱。

    一直到去年大罷免、在地方上接觸到台灣基進，他開始慢慢改觀，然後到近期的台灣史補課熱潮。他說：「我知道今年在選票上要如何選擇了。」

    吳依潔說，重點不在於我們的成長背景、血緣或是來自何方，而是我們的共同意識與認知，如果你認同這塊土地、認為你是台灣人，想要好好守護、愛護台灣，那你就是台灣人。期待能有更多台灣人了解這座島嶼的歷史。

    台灣基進台南市黨部主委吳依潔將投入年底永康區市議員選舉。（吳依潔提供）

    台灣基進台南市黨部主委吳依潔將投入年底永康區市議員選舉。（吳依潔提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播