清大高雄校區揭牌 李柏毅揭秘辛：曾助陳其邁爭取9.7億預算解凍

清大高雄校區今天揭牌啟用，立委李柏毅（右）感慨爭取經費過程，左為清大校長高為元。（記者葛祐豪翻攝）

清華大學高雄校區今（26）日舉行揭牌典禮，可望強化高雄科技產業所需的高階專業人才量能，左楠區立委李柏毅回憶「國家重點領域校際研教園區」爭取經費過程，透露一段秘辛，為對抗藍白刪凍預算，市長陳其邁拜託自己與國會同黨委員，在教文委員會協助解凍9.7億計畫經費，才順利讓園區在去年7月揭牌，進一步有了今天清大高雄校區的啟用。

由高市府與中央合作，陽明交大、清華大學兩校常駐，並結合38所南部大專院校合作的「國家重點領域校際研教園區」，今天舉行清大高雄校區啟用儀式，該校區位於舊左營國中校地，緊鄰蓮池潭，面積約5.78公頃。

請繼續往下閱讀...

左楠區立委李柏毅興奮說，從高鐵下來國道10號，翠華路右邊清大、左邊陽明交大、後面台積電，「整個產業廊道、人才培育，高雄準備好了！」

李柏毅回顧過去爭取園區建設歷程，2021年台積電宣布進駐楠梓，為培育高科技人才，市長陳其邁和清大、陽明交大洽談，他也協助推動並整合地方聲音，最終市府在2024年1月順利和兩校簽訂MOU。

李柏毅透露，為提前啟動相關工程，2024年成功爭取行政院同意動用第二預備金1.84億，讓園區先行動工；去年5月為對抗藍白刪凍預算，陳其邁拜託自己與國會同黨委員，在教文委員會協助解凍9.7億計畫經費，才順利讓園區在7月揭牌，也接上今年1月台積電F22廠正式量產的日程。

李柏毅提到，鑑於陳其邁市長任期將屆，希望卸任前能盡速確保園區未來建設經費132.25億元到位，賴清德總統農曆年來高雄拜廟時，也提到陳其邁未來有所任務，他期許未來能和北上的陳其邁持續努力完成建設願景，但遺憾的是，今年度預算歷經在野杯葛後仍尚未通過，「自己和同黨同仁會在中央繼續努力!」

李柏毅指出，目前園區內陽明交大、清大分別於去年9月及10月開始授課，預計2029年底有350名研教人員、2600名碩博士學員、1100名企業人員進駐園區，儘管中央總預算卡關多少影響工程現況，但目前園區整體工程期程不變，自己與其他民代的服務處就在校際研教園區旁，會持續緊盯建設過程。

清大高雄校區緊鄰蓮池潭。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法