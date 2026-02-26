為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    連假戰備不鬆懈！陸軍司令呂坤修無預警視導北部部隊

    2026/02/26 21:45 記者方瑋立／台北報導
    陸軍司令呂坤修上將26日前往北部地區視導換裝部隊訓練實況。（陸軍司令部提供）

    陸軍司令呂坤修上將26日前往北部地區視導換裝部隊訓練實況。（陸軍司令部提供）

    228和平紀念日連假前夕，陸軍司令呂坤修上將於今（26日）無預警前往北部地區視導換裝部隊訓練實況，除嘉勉官兵留守期間戮力戰備辛勞外，同時勗勉應體認當前敵情威脅，務實執行戰備狀況演練，並嚴密監控敵情動態，保持高度戰備警覺，確保國家安全。

    呂坤修向部隊強調，大家千萬不要把「新訓練、新思維、新裝備、新科技」當成口號在背誦，當敵人竭盡所能想要侵犯台灣的時刻，一成不變是無法去適應未來更新、更嚴峻的挑戰。

    他期勉官兵要具體落實在戰訓工作上，唯有當我們進步的速度大過敵人，才能建構可恃的嚇阻力量，靠自己的實力主宰國家安全。

    「國軍是國家安全的屏障，守護國人的平安，就是全體官兵的責任」，呂坤修也提醒留值官兵，應熟稔各階段戰備整備實務工作，並完成通信及主戰裝備檢整，保持能隨時接戰狀態，確保應變能量不中斷。

    呂坤修也叮嚀，在新式武器裝備接裝訓練期間，應周延人員訓用、訓場整建、裝備維保等全般規劃，並按任務節點管制執行，確保如期如質達成接裝任務。

    陸軍司令呂坤修上將提醒留值官兵，應熟稔各階段戰備整備實務工作，保持能隨時接戰狀態。（陸軍司令部提供）

    陸軍司令呂坤修上將提醒留值官兵，應熟稔各階段戰備整備實務工作，保持能隨時接戰狀態。（陸軍司令部提供）

