為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕3月訪美稱化解「疑美論」 綠營曝這關鍵恐淪空頭支票

    2026/02/26 21:46 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕證實3月中將出訪美國、化解「疑美論」，台中市民進黨團質疑恐成空頭支票。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕證實3月中將出訪美國、化解「疑美論」，台中市民進黨團質疑恐成空頭支票。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕證實將在3月中赴美訪問，行程「超越城市外交層級」，更拋化解「疑美論」，台中市民進黨團總召周永鴻質疑恐成空頭支票，因為盧秀燕既無國民黨的主導權，缺乏黨權背書用何實質影響力化解全黨的疑美論，根本政治包裝為墊高個人政治聲望的公關秀。

    市議會國民黨團書記長李中則指出，城市外交是必要且有前例可循，呼籲外界不必對此多做揣測或以狹隘眼光看待；國民黨支持合理有用的軍購，相信盧市長也是如此。

    國民黨主席鄭麗文拋出赴中促成國共兩黨領導人「鄭習會」的構想，盧秀燕則證實將在3月中旬赴美訪問，且曝「行程超越城市外交層級」，盼助化解「疑美論」，外界熱議國民黨內部出現「親中」與「親美」路線之爭。

    周永鴻質疑，盧秀燕政治精算不選國民黨主席，已主動放棄帶領國民黨走向、定調對外路線的話語權，現階段的盧秀燕既無法主導國民黨中央的官方涉外論述，更無法實質約束立法院國民黨團在國防與外交議題上的表決意向，就算訪美在華府做出任何宣示，充其量只能代表「台中市長盧秀燕」的個人立場，根本無法代表「國民黨」的共識。

    周永鴻強調，一個無法掌握黨內路線的地方首長，去向美方保證能化解國民黨內的疑美聲浪，恐淪無法兌現的空頭支票，與其華麗大內宣，籲盧誠實面對她在黨內話語權的侷限，訪美踏實地回歸城市交流的本質，而非過度膨脹，操作墊高個人政治聲望的公關秀。

    市議員林德宇則要求盧秀燕謹守「城市外交不是政黨外交」原則，不要用公務行程包裝自己的「總統之夢」，為台灣發聲、支持軍購，也要嚴守公私分際。市議員陳雅惠也說，真正關鍵不在飛往何處，對台美關係的定位，應建立在長期穩定與公開透明之上，而非因應爭議臨時轉向，若只是短期操作，難以取信於人；唯有清楚路線、誠實面對，才能讓外界看見一致且負責任的政治態度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播