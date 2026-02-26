盧秀燕3月訪美稱化解「疑美論」 綠營曝這關鍵恐淪空頭支票

台中市長盧秀燕證實3月中將出訪美國、化解「疑美論」，台中市民進黨團質疑恐成空頭支票。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕證實將在3月中赴美訪問，行程「超越城市外交層級」，更拋化解「疑美論」，台中市民進黨團總召周永鴻質疑恐成空頭支票，因為盧秀燕既無國民黨的主導權，缺乏黨權背書用何實質影響力化解全黨的疑美論，根本政治包裝為墊高個人政治聲望的公關秀。

市議會國民黨團書記長李中則指出，城市外交是必要且有前例可循，呼籲外界不必對此多做揣測或以狹隘眼光看待；國民黨支持合理有用的軍購，相信盧市長也是如此。

請繼續往下閱讀...

國民黨主席鄭麗文拋出赴中促成國共兩黨領導人「鄭習會」的構想，盧秀燕則證實將在3月中旬赴美訪問，且曝「行程超越城市外交層級」，盼助化解「疑美論」，外界熱議國民黨內部出現「親中」與「親美」路線之爭。

周永鴻質疑，盧秀燕政治精算不選國民黨主席，已主動放棄帶領國民黨走向、定調對外路線的話語權，現階段的盧秀燕既無法主導國民黨中央的官方涉外論述，更無法實質約束立法院國民黨團在國防與外交議題上的表決意向，就算訪美在華府做出任何宣示，充其量只能代表「台中市長盧秀燕」的個人立場，根本無法代表「國民黨」的共識。

周永鴻強調，一個無法掌握黨內路線的地方首長，去向美方保證能化解國民黨內的疑美聲浪，恐淪無法兌現的空頭支票，與其華麗大內宣，籲盧誠實面對她在黨內話語權的侷限，訪美踏實地回歸城市交流的本質，而非過度膨脹，操作墊高個人政治聲望的公關秀。

市議員林德宇則要求盧秀燕謹守「城市外交不是政黨外交」原則，不要用公務行程包裝自己的「總統之夢」，為台灣發聲、支持軍購，也要嚴守公私分際。市議員陳雅惠也說，真正關鍵不在飛往何處，對台美關係的定位，應建立在長期穩定與公開透明之上，而非因應爭議臨時轉向，若只是短期操作，難以取信於人；唯有清楚路線、誠實面對，才能讓外界看見一致且負責任的政治態度。

