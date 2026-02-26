蘇巧慧民調逆轉李四川 新北藍綠議員參選人有不同解讀

綠營議員參選人張志豪（右二）說，數字顯示選民厭惡投機取巧的藍白，民眾對「會做事」及「負責任」蘇巧慧提出政見牛肉有感。（記者翁聿煌攝）

民進黨的新北市長最新民調顯示，民進黨提名參選人蘇巧慧首度微幅逆轉將代表國民黨參選新北市長的李四川，藍綠陣營有不同解讀，綠營議員參選人張志豪說，數字顯示選民厭惡投機取巧的藍白，民眾對「會做事」及「負責任」蘇巧慧提出政見牛肉有感；藍營議員參選人陳柏翰認為，過去歷史經驗民進黨內參民調曾多次創下準確度0％的紀錄，與真實民意結果大相逕庭，難不成又是半夜吹口哨壯膽。

張志豪分析，蘇巧慧之所以能在短時間內逆轉支持度，關鍵在於「專業度」與「親和力」的展現，春節期間，蘇巧慧跑遍30多間宮廟，陸戰勤跑，尤其在板橋、三重等傳統藍綠勢均力敵的戰區，選民對於候選人的個人操守與應變能力極為重視。

張志豪指出，藍營李四川近期因家人涉入嚴重的刑事案件，卻刻意避談閃躲，作為未來可能掌管全國最大直轄市的掌舵者，若連家族事務都漠視，如何讓市民相信他的治理能力。

陳柏翰指出，當國民黨整合確定李四川出線參選市長後，民進黨抹黑產業鏈大肆啟動，以不相干的案子意圖抹黑李四川的形象，但殊不知李四川長期以來的會做事的印象深植人心，新北市民根本不會買單。

是不是民進黨中央廚房擔心自己的成效不佳，無法跟蘇巧慧交待，只好匿名丟出一份民「調ㄊㄧㄠˊ」，並放話將民調與抹黑的成效連結，這根本就是連3歲小孩都看得出來的拙劣「自產自銷」。

陳柏翰建議民進黨，與其「想空想縫」，盡出一些抹黑招數自產自銷，還不如好好的協助蘇巧慧，提出好的市政願景，才是本質。

