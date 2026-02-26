盧秀燕訪美拋化解「疑美論」 何欣純：個人政治利益至上

盧秀燕訪美化解「疑美論」，何欣純質疑，將國民黨及她個人政治利用於在台中之前。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕將在3月中赴美訪問，稱行程「超越城市外交層級」，更拋化解「疑美論」；民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純質疑，盧已曝她把國民黨和個人政治利益，置於台中利益之前。

國民黨主席鄭麗文近日頻頻拋出赴中，促成國共兩黨領導人「鄭習會」的構想，預計上半年出訪中國，盧秀燕過完年後，終於證實將在3月中旬赴美訪問，且曝「行程超越城市外交層級」，甚至會拜訪華府會晤美國政府高層，盧跟美方的互動引起關注外，盧秀燕更拋要化解「疑美論」，引發外界熱議國民黨內部出現「親中」與「親美」路線之爭，更有人議論是為進攻總統大位積極暖身。

何欣純說，盧秀燕證實訪美卻另拋化解「疑美論」，令人不免要質疑，她這次出訪的角色為何、代表台中市、還是國民黨，是進行城市交流還是政治交流，台中多項產業都高度仰賴美國市場與國際供應鏈，市民與產業界期待她此行出訪能有明確成果，與相關產業供應鏈對接，讓台中在國際市場中被看見。

何欣純說，但目前盧秀燕未展現出對台中的看重，反而暴露出訪目的是把國民黨和個人政治利益置於台中利益之前，與其出國訪問，倒不如在國內先呼籲自家立委，儘速通過國會多起重要議案，讓國政順利向前。

