    首頁 > 政治

    根本不同人！這些政治人物被點名形象照「修很大」 網酸：嚴禁修圖

    2026/02/26 22:52 即時新聞／綜合報導
    民眾黨彰化縣議員王孝裕的形象照被網友認為與本人不符。（擷取自網路）

    民眾黨彰化縣議員王孝裕的形象照被網友認為與本人不符。（擷取自網路）

    九合一選戰將在年底登場，欲參選的政治人物都陸續在街上掛起宣傳看板，不過網友發現，民眾黨彰化縣議員王孝裕的形象照實在與本人差太多，讓他在網上詢問，「還有哪個候選人是本人跟宣傳照差最多的？」貼文曝光後，吸引大量網友留言分享。

    一名網友在Threads發文表示，近日彰化縣議員王孝裕的形象照掛上後，照片中的他身材健壯，頭髮還相當濃密，不過遭人笑說實在與本人差太多，讓網友在社群發起，「我自行宣布，第一屆本年度選舉本人跟宣傳照差最多的人」。

    貼文一出，網友紛紛表示，「沒有人能超越國民黨立委陳玉珍」、「這局怎麼少的了王鴻薇」、「張智倫沒人能超越」、「絕對有葉元之」、「牛煦庭也差很多」，還有人提及早前就被討論的王致雅形象照，直呼「是祖母出來幫孫女拜票嗎？」

    也有網友認為，民眾黨林子宇根本是「川劇變臉女神」，還有人質疑民進黨張銘祐的宣傳照根本是丟進AI畫出來的，讓網友表示，「嚴禁修圖美顏濾鏡照片」、「參選是有職業災害？」、「應該要禁止拿10年前的『照騙』參選」、「這串真的難看到好好看」。

    不過也有網友分享，民進黨立委黃捷的宣傳照與本人沒有差別，高雄市議員參選人林浤澤的看板也長得跟本人一樣。

    中選會過去曾強調，對於候選人照片應該要有所規範，會再做討論，畢竟適當的美化能幫政治人物加分，人愛漂亮天經地義，但有人卻反其道而行。

    國民黨立委陳玉珍的宣傳照被網友酸「修很大」。（本報合成）

    國民黨立委陳玉珍的宣傳照被網友酸「修很大」。（本報合成）

    國民黨立委張智倫的形象照被網友認為和本人有落差。（本報合成）

    國民黨立委張智倫的形象照被網友認為和本人有落差。（本報合成）

