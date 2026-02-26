台北燈節上海台辦降級參加 陸委會：未收到主任申請

陸委會副主委梁文傑說，沒有收到上海台辦主任與副主任的申請。（記者林哲遠攝）

今年台北燈節，上海市按照往例率團參加，不過降低層級。對此，陸委會表示，這次沒有收到上海台辦主任與副主任的申請。此外，不接受涉台系統「一把手」來台許可、除非願意接受約晤的原則，也依然維持。

台北燈節25日晚間開幕，上海市按照往例參加，不過降低層級，僅由上海台辦聯絡處長徐皓率團前來。外界質疑，是否與去年上海台辦主任金梅申請未過有關。

請繼續往下閱讀...

大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑今天在例行記者會上表示，陸委會今年收到的申請就是由上海台辦聯絡處長帶隊，沒有收到副主任與主任的申請。

至於他們未申請的原因，梁文傑推測可能與台北市長蔣萬安去年參加雙城論壇後，第二天中共就宣布大規模軍演有關，「上海台辦可能也不好意思吧」。

另外，2024年中國發布「懲獨22條」時，政府為表達抗議，拒絕發給涉台系統「一把手」來台許可，除非其願意接受在台約晤。這也是後續審查申請案件的原則。有媒體提問，這項原則目前是否有調整？

梁文傑表示，「我方的做法一向是看對方的善意，那你覺得這兩年來對方的善意，足不足夠讓我們改變原來的立場？」他說，這幾年除了「懲獨22條」之外，還有非常多對台文攻武嚇行為，所以目前還是維持這樣的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法