為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台北燈節上海台辦降級參加 陸委會：未收到主任申請

    2026/02/26 20:45 中央社
    陸委會副主委梁文傑說，沒有收到上海台辦主任與副主任的申請。（記者林哲遠攝）

    陸委會副主委梁文傑說，沒有收到上海台辦主任與副主任的申請。（記者林哲遠攝）

    今年台北燈節，上海市按照往例率團參加，不過降低層級。對此，陸委會表示，這次沒有收到上海台辦主任與副主任的申請。此外，不接受涉台系統「一把手」來台許可、除非願意接受約晤的原則，也依然維持。

    台北燈節25日晚間開幕，上海市按照往例參加，不過降低層級，僅由上海台辦聯絡處長徐皓率團前來。外界質疑，是否與去年上海台辦主任金梅申請未過有關。

    大陸委員會（陸委會）副主委兼發言人梁文傑今天在例行記者會上表示，陸委會今年收到的申請就是由上海台辦聯絡處長帶隊，沒有收到副主任與主任的申請。

    至於他們未申請的原因，梁文傑推測可能與台北市長蔣萬安去年參加雙城論壇後，第二天中共就宣布大規模軍演有關，「上海台辦可能也不好意思吧」。

    另外，2024年中國發布「懲獨22條」時，政府為表達抗議，拒絕發給涉台系統「一把手」來台許可，除非其願意接受在台約晤。這也是後續審查申請案件的原則。有媒體提問，這項原則目前是否有調整？

    梁文傑表示，「我方的做法一向是看對方的善意，那你覺得這兩年來對方的善意，足不足夠讓我們改變原來的立場？」他說，這幾年除了「懲獨22條」之外，還有非常多對台文攻武嚇行為，所以目前還是維持這樣的立場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播