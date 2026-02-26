民進黨高市民調在即 黃彥毓找吳思瑤背書、林智鴻騎單車深入窄巷

吳思瑤（左）、李昆澤（右）今天陪黃彥毓（中）掃街。（黃彥毓提供）

民進黨高雄市議員初選民調將於3月2日至8日展開，共有5個選區需進行民調，以第11選區（前鎮小港）6搶3最激烈，爭取連任的黃彥毓今（26）日請來立委吳思瑤南下助陣；此外，第9選區（鳳山）的現任議員林智鴻，半個月來總共騎單車200公里，深入選區窄巷。

民進黨高雄市議員初選進入白熱化階段，前鎮、小港選區被視為競爭最激烈的一級戰區。市議員黃彥毓今天展開掃街衝刺，特別邀請立法院黨團幹事長吳思瑤、立委李昆澤現身力挺，呼籲選民守住最穩定、專業的議會戰力。

4年前就曾南下力挺的吳思瑤，再次現身為黃彥毓背書，她觀察這4年來，黃彥毓的表現完全沒有辜負鄉親期待，無論是行政歷練或黨政經驗，都早已化為紮實的問政成績，「我不覺得彥毓顏值差，他是一個有內才、有底氣，誠懇真誠都寫在臉上的人!」

第9選區（鳳山）則是6搶5，現任議員不敢大意，林智鴻選擇以腳踏車深入巷弄，半個月來在各里里長陪同下，騎行超過200公里，他說，要用最精省的成本、最低碳方式，打最乾淨的初選，成為「愛鳳山，也愛地球」的選戰「騎」蹟。

此次林智鴻改以腳踏車掃街，兼具環保與靈巧，也能進入許多「從未有候選人來過」的無尾窄巷。

林智鴻（左）選擇騎腳踏車掃街，半個月騎了200公里。（林智鴻提供）

