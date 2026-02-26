為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨北市考紀會認賴苡任「傷害黨譽」 提請黨中央定奪

    2026/02/26 18:35 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨台北議員擬參選人賴苡任。（資料照）

    今年是選舉年，國民黨台北市議員擬參選人賴苡任先前遭檢舉「抓耙子」、傷害黨譽建請開除。國民黨台北市黨部今（26日）召開考紀委員會會議，認定確有傷害黨形象的情事，由於案件複雜，決議提請中央考紀委員會檢視並處分。

    國民黨台北市考紀會指出，依據黨章及相關規定辦理，秉持程序正義與公平原則審慎處理，有關賴苡任遭黨籍里長許立丕檢舉出賣黨內同志、抨擊黨中央影響黨譽，建請開除一案，考紀會已蒐集相關事證資料，並通知當事人到場說明，確保當事人陳述意見權利。

    北市黨部指出，會中考紀委員充分討論，認為賴的言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容非常複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等作出適當處分。

    去年國民黨為反制大罷免，於台北市推動罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」活動，當中罷免吳思瑤召集人賴苡任如今投入士林、北投區議員選舉，卻遭全國黨代表、士林區義信里里長許立丕具名檢舉，包含傷害黨譽、當抓耙子出賣同黨議員張斯綱、害前北市黨部主委黃呂錦茹被羈押等理由，建請考紀會開除黨籍。

