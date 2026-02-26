民進黨南投縣公職人員選舉提名25人登記 賴燕雪回鍋選議員

廖崑堯（左）認為年輕人應投入政治關心公共事務，26日到民進黨南投縣黨部登記參選第五選區縣議員。（廖崑堯提供）

民進黨南投縣黨部縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉黨內提名登記今日截止，合計有25人完成登記，登記縣議員和鄉鎮市民代表的人數最多，曾任多屆縣議員的賴燕雪回鍋參選登記最受矚目，鄉鎮市長僅名間鄉、鹿谷鄉長各有1人登記，村里長則掛零。

民進黨南投縣黨部表示，屬第4類的縣議員選舉，有7名現任議員登記，包括：吳棋祥、沈夙崢、蔡銘軒、陳玉鈴、王秋淑、陳宜君、蘇昱誠，4名非現任的則有賴燕雪、洪巧娟、李帛璋、廖崑堯，賴燕雪過去是議會問政犀利的議員，基層實力不錯。而洪巧娟和李帛璋參選過縣議員，新人中的新人是現任行政院中聯中心陳錦倫執行長室主任廖崑堯，他說，有些公共議題仍需要政治幫忙，雖然登記費加保證金20萬元，是他存了一陣子的積蓄，但他仍決心投入選舉。

鄉鎮市民代表則有簡億弘、沈啟修、簡木通、簡益裕、賴信宇、陳秀梅、陳建文、詹文平等8名現任登記，新人則有陳秀玲、楊育誠、洪家盛、林敬桐等4人。

鄉鎮市長黨內參選意願不高，13鄉鎮市只有尋求連任的名間鄉長陳翰立，以及前縣議員康誌合登記參選鹿谷鄉長。4大鎮市都無人黨內登記，縣黨部表示，會再進行溝通和勸進，希望能有人出來參選。

至於最基層的村里長則掛零，據了解村里長不管親藍或親綠，很多人喜歡用無黨籍參選。

林敬桐（左1）因參與罷免行動，決定參選竹山鎮代，以繼續參與公共事務。（記者陳鳳麗攝）

