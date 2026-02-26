鄭麗文曝藍白合進度 嘉義市長選舉徵召醫師翁壽良

國民黨主席鄭麗文（左）感謝醫師翁壽良（右）挺身而出，黨中央將徵召他參選嘉市長。（記者丁偉杰攝）

年底嘉義市長選舉，國民黨方面因市議員鄭光宏無意投入市長選舉，黨中央將徵召醫師翁壽良參選，黨主席鄭麗文今表示，嘉市與宜蘭縣、新北市這3個縣市長人選，很快會一起在中常會完成提名，之後再與民眾黨展開「藍白合」協調，完成在野大聯盟的共同合作提名。

鄭麗文今天下午出席嘉市黨部新春團拜，黨部主委蔡明顯與黨公職及黨員與會，醫師翁壽良到場，鄭光宏未到場。

請繼續往下閱讀...

市長黃敏惠以出席「嘉市圖書館總館園區競圖評選結果發布暨頒獎典禮」公務行程為由缺席，被外界解讀為巧妙迴避與鄭麗文同台，而代為出席的副市長林瑞彥致詞時，代替黃敏惠闢謠，駁斥「雙惠互換位置」為分化國民黨的奧步，意外成現場焦點。

鄭麗文表示，嘉市為民主聖地，國民黨在南台灣最後一站，近8年在黃敏惠市長主政下，是一個重視文化與教育的好所在，國民黨將團結所有正派力量，延續嘉市優良傳統。

鄭麗文說，很高興翁壽良挺身而出，期許翁以濟世救人精神，當仁不讓、一馬當先、勇往直前。鄭麗文也說，民眾黨前立委張啟楷也要參選嘉義市長，希望民主聖地嘉市能做一個表率，讓未來藍白合在嘉市是一股團結正派力量、善良力量，延續嘉市優良傳統，繼續勝選執政。

國民黨組發會主委李哲華受訪說，民眾黨中央希望與國民黨先從共同政見做發表，鄭麗文與黃國昌主席預定3月中旬召開共同政見發表會，後續簽訂兩黨合作協議，確定藍白合共同候選人，由於確切時程尚不確定，將儘快在3月底完成。

國民黨主席鄭麗文（前排右三）今天下午出席國民黨嘉市黨部新春團拜。（記者丁偉杰攝）

嘉市副市長林瑞彥（左）致詞時替市長黃敏惠闢謠，駁斥「雙惠互換位置」為分化國民黨的奧步。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法