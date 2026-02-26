為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文曝藍白合進度 嘉義市長選舉徵召醫師翁壽良

    2026/02/26 17:40 記者丁偉杰／嘉義報導
    國民黨主席鄭麗文（左）感謝醫師翁壽良（右）挺身而出，黨中央將徵召他參選嘉市長。（記者丁偉杰攝）

    國民黨主席鄭麗文（左）感謝醫師翁壽良（右）挺身而出，黨中央將徵召他參選嘉市長。（記者丁偉杰攝）

    年底嘉義市長選舉，國民黨方面因市議員鄭光宏無意投入市長選舉，黨中央將徵召醫師翁壽良參選，黨主席鄭麗文今表示，嘉市與宜蘭縣、新北市這3個縣市長人選，很快會一起在中常會完成提名，之後再與民眾黨展開「藍白合」協調，完成在野大聯盟的共同合作提名。

    鄭麗文今天下午出席嘉市黨部新春團拜，黨部主委蔡明顯與黨公職及黨員與會，醫師翁壽良到場，鄭光宏未到場。

    市長黃敏惠以出席「嘉市圖書館總館園區競圖評選結果發布暨頒獎典禮」公務行程為由缺席，被外界解讀為巧妙迴避與鄭麗文同台，而代為出席的副市長林瑞彥致詞時，代替黃敏惠闢謠，駁斥「雙惠互換位置」為分化國民黨的奧步，意外成現場焦點。

    鄭麗文表示，嘉市為民主聖地，國民黨在南台灣最後一站，近8年在黃敏惠市長主政下，是一個重視文化與教育的好所在，國民黨將團結所有正派力量，延續嘉市優良傳統。

    鄭麗文說，很高興翁壽良挺身而出，期許翁以濟世救人精神，當仁不讓、一馬當先、勇往直前。鄭麗文也說，民眾黨前立委張啟楷也要參選嘉義市長，希望民主聖地嘉市能做一個表率，讓未來藍白合在嘉市是一股團結正派力量、善良力量，延續嘉市優良傳統，繼續勝選執政。

    國民黨組發會主委李哲華受訪說，民眾黨中央希望與國民黨先從共同政見做發表，鄭麗文與黃國昌主席預定3月中旬召開共同政見發表會，後續簽訂兩黨合作協議，確定藍白合共同候選人，由於確切時程尚不確定，將儘快在3月底完成。

    國民黨主席鄭麗文（前排右三）今天下午出席國民黨嘉市黨部新春團拜。（記者丁偉杰攝）

    國民黨主席鄭麗文（前排右三）今天下午出席國民黨嘉市黨部新春團拜。（記者丁偉杰攝）

    嘉市副市長林瑞彥（左）致詞時替市長黃敏惠闢謠，駁斥「雙惠互換位置」為分化國民黨的奧步。（記者丁偉杰攝）

    嘉市副市長林瑞彥（左）致詞時替市長黃敏惠闢謠，駁斥「雙惠互換位置」為分化國民黨的奧步。（記者丁偉杰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播